MARGUERITE E JULIEN – LA LEGGENDA DEGLI AMANTI IMPOSSIBILI di Valérie Donzelli con Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Géraldine Chaplin – (Officine Ubu)Julien e Marguerite de Ravalet, figli del Signore di Tourlaville, si amano teneramente fin da bambini. Diventati adulti, il loro affetto si trasforma in irrefrenabile passione. Scandalizzata dal loro legame, la comunità di Tourlaville inizia a dare la caccia ai due fratelli che, incapaci di resistere ai loro sentimenti, decidono di fuggire.Link diretto su Amazon Prime Video à https://tinyurl.com/y3aaka6d

DICIOTTANNI IL MONDO AI MIEI PIEDI di Elisabetta Rocchetti con Marco Rulli, Rosa Pianeta, Alessia Barela – (Officine Ubu)Ludovico è un ragazzo di diciotto anni bello, ricco e tormentato. Orfano, vive con uno zio imbroglione ma è come se una casa vera non ce l’avesse. Trascorre i pomeriggi a casa dell’amico Luca e le notti passando da un letto all’altro. Dopo aver sedotto la madre del suo migliore amico e la bella professoressa di latino, incontra la solitaria Giulia e se ne innamora. Ma Giulia nasconde un segreto.Link diretto su Amazon Prime Video à https://tinyurl.com/y3x6cvlv

POLLO ALLE PRUGNE di Marjane Satrapi con Mathieu Amalric, Golshifteh Farahani, Isabella Rossellini – (Officine Ubu)La vita è un sospiro e Nasser Ali ha imparato a catturarlo con la sua musica. Per tutta la vita ha suonato il suo amore negato, ma quando sua moglie, una donna che non ama, rompe il suo prezioso Stradivari Nasser parte alla ricerca di un nuovo strumento. Incontrerà diavoli, matti, saggi, amori perduti, per scoprire lo straordinario segreto che era nascosto nelle sue note…Link diretto su Amazon Prime Video à https://tinyurl.com/y6fbxw7y

DUE BIGLIETTI DELLA LOTTERIA di Paul Negoescu con Dorian Boguta, Dragos Bucur, Alexandru Papadopol – (La Sarraz Pictures)Tre amici hanno un disperato bisogno di soldi. Decidono di tentare la fortuna e comprano un biglietto della lotteria che risulta essere vincente. Ma a quel punto non trovano più il biglietto. Dove sarà finito? Inizieranno un mirabolante viaggio alla ricerca del biglietto, incontrando sulla strada tanti personaggi bizzarri.Link diretto su Amazon Prime Video à https://tinyurl.com/y5sjclsn

IL CRATERE di Luca Bellino, Silvia Luzi con Sharon Caroccia, Rosario Caroccia – (La Sarraz Pictures)Il Cratere è terra di vinti, spazio indistinto, rumore costante. Rosario è un ambulante che regala peluche a chi pesca un numero vincente. La guerra che ha dichiarato al futuro e alla sua sorte ha il corpo acerbo e l’indolenza della figlia tredicenne. Sharon è bella e sa cantare, e in questo focolaio di espedienti e vita infame è lei l’arma per provare a sopravvivere. Ma il successo si fa ossessione e il talento condanna.Link diretto su Amazon Prime Video à https://tinyurl.com/y652co9e

GUIDA PERVERSA AL CINEMA di Sophie Fiennes con Slavoj Zizek – (Officine Ubu)L’ acclamato filosofo e psichiatra Slavoj Zizek, grazie al suo coinvolgente e appassionato approccio al pensiero analizza i più grandi film della storia. Zizek approfondisce il linguaggio nascosto del cinema, scoprendo cosa i film possano dire sullo spettatore stesso. Tra chiarimenti sulle opere di Lynch e capovolgimenti dei luoghi comuni su Hitchcock, espone le sue idee entrando nei set originali illuminando lo schermo con la sua passione, intelletto, e l’ infallibile il senso dell’umorismo.Link diretto su Amazon Prime Video à https://tinyurl.com/yyuy6xgz

GUIDA PERVERSA ALL’IDEOLOGIA di Sophie Fiennes con Slavoj Zizek – (Officine Ubu)Slavoj Zizek filosofo e psichiatra di successo, dopo Guida perversa al Cinema ripropone un ulteriore analisi psicanalitica sul cinema. La sua riflessione punta a dimostrare come molti film, anche quelli più commerciali, nascondano in realtà doppi significati o siano veicolo di propaganda dell’ ideologia dominante. Da Full Metal Jacket, a Tutti Insieme Appassionatamente, attraverso Arancia Meccanica fino al più recente Il Cavaliere Oscuro, Zizek entra all’interno delle sequenze “incriminate” per fare luce sul ruolo assunto dall’ ideologia.Link diretto su Amazon Prime Video à https://tinyurl.com/yyb7fuv9

QUEL FANTASMA DI MIO MARITO di Camillo Mastrocinque con Walter Chiari, Medy Saint Michel – (Fondazione Cineteca Italiana – Briguglio Film)Gianni Alberti è un giornalista fannullone che non perde il lavoro solo grazie alla solerzia della moglie Vivia. Un giorno la rivista lo invia in Palestina e alla moglie viene un’idea grandiosa: una volta là dovrebbe fingersi morto in un’azione gloriosa, così da conquistarsi, al ritorno, il titolo di eroe nazionale. Peccato che il povero Gianni, cercando di inscenare l’incidente, muoia davvero, e quello che apparirà a Vivia, che è comunque felice di essere vedova di un eroe, sarà un fantasma vero e proprio!Link diretto su Amazon Prime Video à https://tinyurl.com/yyba4fjc