Power Book II: Ghost – Dal 6 settembre su STARZPLAY

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha presentato il poster ufficiale e il trailer della nuova serie originale STARZ “Power Book II: Ghost”. La serie sarà presentata in anteprima domenica 6 settembre sulla piattaforma STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone e sul canale STARZ negli Stati Uniti e in Canada.



I fan possono recuperare la stagione finale della serie due volte vincitrice del NAACP Image Award “Power” su Starzplay, già disponibile ora.Infatti “Power Book II: Ghost” riprende poco dopo gli eventi sconvolgenti di “Power” e segue la nuova vita del protagonista Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.) che si divide tra e il suo desiderio di liberarsi dell’eredità di suo padre e la crescente pressione per salvare la sua famiglia, inclusa la madre Tasha (Naturi Naughton) che sta affrontando le accuse per l’omicidio commesso da suo figlio. A tutto si aggiunge il difficile approccio con l’Università Ivy League che Tariq sta frequentando per guadagnarsi l’eredità. Solo per la prima volta nella sua vita, Tariq è costretto a dividere il suo tempo tra lo studio e l’urgenza di pagare Davis MacLean (Clifford “Method Man” Smith), l’avvocato difensore bramoso di fama che è l’unica speranza di Tasha di essere scagionata e di fuggire dalle accuse del neo nominato procuratore USA Cooper Saxe (Shane Johnson).

Sinossi:

In assenza di opzioni migliori, Tariq ritorna al ben noto mondo della droga e intraprende rapporti con una famiglia spietata guidata da Monet Stewart Tejada (Mary J. Blige), la quale è nell’ambiente da molto prima di lui. Mentre Tariq cerca di districarsi tra lo spaccio di droga, lo studio, la sua vita amorosa e la famiglia, scopre che l’unico modo per evitare lo stesso destino del padre è superarlo.



“Siamo entusiasti di presentare ai fan il prossimo capitolo di Power Book II: Ghost. Sappiamo che hanno atteso a lungo per seguire nuovamente Tasha, Tariq e gli altri mentre avanziamo nella fase successiva del loro viaggio“, ha dichiarato Courtney A. Kemp, Creatore, Showrunner ed Exectuve Producer. “Power Book II: Ghost ricomincia con Tariq e Tasha 72 ore dopo gli eventi di Power S6E15, e una volta ripreso il viaggio non rallenterà. Siamo entusiasti di avere inserito una serie di nuovi personaggi, tra cui potenti alleati come Davis MacLean (Method Man) e potenziali nemici come Monet Tejada (Mary J. Blige). Tariq naviga nel mondo criminale e nel mondo accademico senza mai distogliere lo sguardo dal traguardo finale: la libertà di sua madre“.



“L’universo Power continua a crescere e Power Book II: Ghost si sta preparando ad alzarne ulteriormente il livello. Non vediamo l’ora di fare scoprire ai fan cosa c’è in serbo per ciascun personaggio noto e per quelli che stanno per incontrare“, ha aggiunto il produttore esecutivo, Curtis “50 Cent” Jackson. “Power non ha mai fine… abbiamo appena iniziato“.



Il cast: Michael Rainey Jr. (“Power,” Lee Daniels’ The Butler) è “Tariq St. Patrick,” Naturi Naughton (“Power,” “Fame”) è “Tasha St. Patrick,” Mary J. Blige (Mudbound, “The Umbrella Academy”) è “Monet Stewart Tejada,” Shane Johnson (“Power,” Behind Enemy Lines) è “Cooper Saxe,” Gianni Paolo (Ma, “The Fosters”) è “Brayden Weston,” Quincy Tyler Bernstine (“Ray Donovan,” “Modern Love”) è “Tameika Washington,” Daniel Bellomy (The Real MVP: The Wanda Durrant Story) è “Ezekiel ‘Zeke’ Cross,” Paige Hurd (“The Oval,” “Hawaii Five-O”) è “Lauren Baldwin,” Cliff “Method Man” Smith (“The Deuce,” Garden State) è “Davis MacLean,” Melanie Liburd (“This is Us,” “Gypsy”) è “Caridad ‘Carrie’ Milgram,” Justin Marcel McManus (“Star”) è “Jabari Reynolds,” Woody McClain (“The Bobby Brown Story,” “The New Edition Story”) è “Cane Tejada,” Lovell Adams-Gray (“Coroner,” “Slasher”) è “Dru Tejada,” and LaToya Tonodeo (“The Oath”) è “Diana Tejada.”



Courtney A. Kemp, creatrice e showrunner della serie, è anche produttrice esecutiva con End of Episode, così come Curtis “50 Cent” Jackson con G-Unit Film and Television. Altri produttori esecutivi sono Mark Canton con MM Atmosphere Entertainment, Chris Selak di End of Episode e Danielle De Jesus, Shana Stein e Bart Wenrich.

Lionsgate TV produce la serie per il canale STARZ.



Gli abbonati STARZPLAY hanno accesso a una gamma esclusiva di programmi Premium tra cui le serie STARZ Original come “The Spanish Princess” e il successo estivo “P-Valley” insieme ad altri titoli come la serie nominata di recente agli Emmy “Persone Normali“, “The Great” e “Ramy”; la serie pluripremiata “The Act” con protagonista la vincitrice del premio Oscar Patricia Arquette e Joey King; e una library di film di successo con migliaia di titoli.



Come accedere a STARZPLAY in Italia:

L’app STARZPLAY per iOs e Android è disponibile per il download su iPhone e iPad, nonché su una vasta gamma di dispositivi Android supportati. Può essere utilizzata da un massimo di quattro utenti contemporaneamente che possono usufruire del download e visione offline di programmi e film selezionati. Gli utenti della app possono ricevere consigli personalizzati su spettacoli e film basati sui precedenti interessi di visualizzazione e selezionare la lingua preferita per l’audio o i sottotitoli.