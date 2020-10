Pikmin 3 Deluxe – Nintendo ci insegna il rispetto della natura

Tre impavidi astronauti partono alla ricerca di un nuovo pianeta da abitare a causa di una carenza di risorse sul loro mondo di origine. Questa è la trama dell’ultima avventura targata Nintendo, ma è anche uno scenario che, di anno in anno, si fa sempre più reale.

Insegnare ai più piccoli, ma anche ai più grandi, le conseguenze di una cattiva gestione delle risorse del proprio pianeta non è certamente un compito facile, ma da oggi è possibile farlo anche attraverso un videogioco. Anche se la questione può sembrare molto lontana dalla nostra quotidianità e adatta solamente alle trame di fantasia, per l’appunto, di videogiochi o film, il problema sta assumendo contorni sempre più realistici: basti pensare che la Terra e i suoi abitanti finiscono le risorse a disposizione per un dato anno sempre più velocemente, spostando sempre più indietro sul calendario quello che viene definito Earth Overshoot Day. Si tratta di una giornata calcolata dall’organizzazione internazionale Global Footprint Network, che da anni si batte per la sensibilizzazione su questa importante tematica, durante la quale la popolazione degli esseri umani esaurisce ufficialmente ciò che la natura fornisce per il sostentamento del pianeta. Secondo l’organizzazione, nel 2020 le risorse sono terminate addirittura lo scorso 22 agosto e, allo stato attuale, sono necessari 1.6 pianeti per supportare il fabbisogno dell’umanità scaricato sugli ecosistemi terresti.

In Pikmin 3 Deluxe, una nuova avventura per Nintendo Switch, le premesse narrative riprendono proprio il tema della gestione delle risorse naturali, ma lo fanno in modo leggero e divertente, parlando un linguaggio adatto anche ai piccini. I giocatori partono infatti dall’immaginario pianeta di Koppai nei panni di tre esploratori spaziali antropomorfi per andare alla ricerca di un nuovo mondo da cui prendere frutta e semi, necessari per la loro sopravvivenza. Le cose non andranno come previsto e precipiteranno sul pianeta PNF-404, un mondo ancora incontaminato dove faranno la conoscenza dei Pikmin, delle minuscole creature simili a piante che li aiuteranno a recuperare il necessario per poter tornare a casa.

Pikmin 3 Deluxe consente ai giocatori di controllare una capace truppa di minuscole creature ed esplorare un pianeta ostile in un’intrigante avventura che combina azione e strategia. La ricerca di nuove e preziose risorse sarà ovviamente costellata di difficoltà e nemici da affrontare, ma nessuna missione è troppo grande per i piccoli Pikmin! Ogni creatura ha delle abilità uniche collegate agli elementi naturali: i Pikmin rossi sono ignifughi e in grado di scagliare potenti attacchi in battaglia, i Pikmin blu sono anfibi e quindi in grado di vivere sia sott’acqua sia sulla terraferma, quelli gialli possono invece gestire l’elettricità. Ci sono poi i Pikmin rocciosi, super resistenti e in grado di distruggere oggetti di ogni tipo, e infine quelli alati, che possono volare come degli insetti. I giocatori possono riunire fino a 100 Pikmin nelle loro esplorazioni quotidiane e richiamarli tutti all’ordine con un fischietto. Vivaci e obbedienti, sono disposti a soddisfare qualsiasi richiesta degli esploratori Alph, Brittany e Charlie per aiutarli a raccogliere risorse e fare ritorno sul loro pianeta natale.

La versione di Pikmin 3 per Nintendo Switch offre inoltre la possibilità di affrontare l’intera avventura in compagnia di un amico, nonché tutti i DLC della passata versione per Wii U e dei Pikmin supplementari per le modalità aggiuntive. Insomma, è davvero il videogioco perfetto per imparare ad amare la natura e l’ambiente!