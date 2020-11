Piccole Storie dal Centro di Shaun Tan ora in libreria

Piccole Storie dal Centro: Torna in libreria Shaun Tan dal 5 novembre con collana Mirari di Tunué.

Tra i migliori libri dell’anno secondo il The Guardian, Piccole storie dal centro è il nuovo capolavoro di Shaun Tan, uno dei più importanti autori contemporanei, il più eclettico e talentuoso artista degli ultimi anni per la varietà di tecniche che usa, in modo magistrale, nei suoi libri: pastelli, tempere, oli, colori acrilici ma anche il collage, l’uso della china e della fotografia, attraverso cui dà vita a scenari onirici, metafore sottili del mondo reale.

L’autore australiano è stato insignito a giugno scorso del prestigioso premio Kate Greenway Medal 2020 come miglior illustratore proprio con questo nuovo lavoro, che Tunué è orgogliosa di portare in Italia.

Una raccolta di racconti che esplora la relazione complicata tra l’uomo e gli animali, nelle nostre città e nel quotidiano. Un’opera capace di mettere al centro del dialogo, attraverso una rappresentazione surreale di sentimenti e situazioni, temi centrali per il nostro tempo come il rispetto per l’ambiente e il rapporto con la natura.

Dopo L’Approdo e Cicala, Shaun Tan torna a interrogarsi sui fenomeni contemporanei, lo fa con il suo stile unico, immaginifico e poetico. Venticinque poesie e storie illustrate in cui narra il nostro rapporto con il mondo animale, tra scene incredibilmente fantasiose che invitano a soffermarsi, chiedendosi: alla fine, chi ha l’ultima

parola o c’è un’altra domanda? Da leggere e rileggere lentamente, assaporando ogni dettaglio.

PICCOLE STORIE DAL CENTRO

Tunué, 2020 Collana Mirari cm 16×21

pp. 224 a colori, cartonato Euro 24,90

ISBN 978-88-6790-4006





IL LIBRO

Dove possiamo vivere se non nell’ombra dell’altro? L’artista di fama mondiale Shaun Tan applica la sua immaginazione unica a una riflessione sulla natura dell’uomo e degli animali e sulla nostra convivenza urbana. Dal coccodrillo alla rana, dalla tigre all’ape, questa è un’esplorazione oscura e surreale dell’amore e della distruzione perenni che sentiamo e infliggiamo di come gli animali possano salvarci e di come le nostre vite siano intrecciate per sempre, nel bene e nel male.

L’ AUTORE

Shaun Tan. Star internazionale dell’illustrazione e dell’animazione, è cresciuto a Perth, nell’Australia Occidentale, e ha cominciato la sua carriera curando i disegni in romanzi di fantascienza e libri dell’orrore per ragazzi. Grande riscontro internazionale hanno avuto l’illustrato senza parole L’approdo, trionfatore al festival di Angoulême come miglior libro nel 2008, e il corto d’animazione “The Lost Thing”, vincitore del premio Oscar nel 2011. Tunué ha pubblicato in Italia L’Approdo, Cicala, L’Albero rosso, Piccole storie di periferia, La cosa smarrita ,Conigli.