PGA TOUR 2K21 – Ora su Console e PC

Per i professionisti del golf e per i principianti, il vostro tee time è finalmente arrivato: PGA TOUR 2K21 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch. Sviluppato da HB Studios, il team dietro Golf Club 2019, PGA TOUR 2K21 è un’esperienza di simulazione golfistica con professionisti, campi, attrezzatura e marchi di abbigliamento PGA TOUR ufficialmente autorizzati.



PGA TOUR 2K21 è stato creato con la convinzione che il golf sia per tutti. Che tu sia un professionista che non è estraneo alla pista da ballo o un guerriero del fine settimana che cerca di tentare la fortuna per la prima volta, qui c’è qualcosa per te. I principianti possono usufruire di tutorial in tempo reale, consigli e suggerimenti sui colpi, mentre i veterani possono padroneggiare i loro con funzioni avanzate, tra cui Pro Vision, Controllo a distanza, Shot Shaper e Anteprima del Putt. Puoi giocare in solitaria o fare un colpo con gli amici giocando partite locali e online, tra cui Alt-Shot, Stroke Play, Skins e 4-Player Scramble.



Il primo passo verso la gloria della FedExCup è quello di creare il proprio MyPLAYER, scegliendo tra centinaia di opzioni di personalizzazione, tra cui nuovi capi d’abbigliamento e attrezzature su licenza di marchi popolari come: Adidas, Polo Ralph Lauren, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf, TaylorMade Golf e altri ancora. Da lì, caricate la vostra sacca da golf con i 14 bastoni a vostra scelta e iniziate la modalità carriera PGA TOUR. Darete il via con il Korn Ferry Tour e continuerete a gareggiare in oltre 30 eventi che abbracciano più fasi della vostra carriera. Affronterete un roster di 12 professionisti del PGA TOUR, con in testa l’atleta di copertina del PGA TOUR 2K21 Justin Thomas.



Ecco il roster:

Cameron Champ;

Bryson DeChambeau, a.k.a. “The Scientist”;

Matt Kuchar, a.k.a. “Kuch”;

Kevin Kisner, a.k.a. “Kiz”

Gary Woodland, a.k.a. “G-Dub”;

Billy Horschel, a.k.a. “Billy Ho”;

Ian Poulter, a.k.a. “The Postman”;

Tony Finau, a.k.a. “Big Tone”;

Jim Furyk, a.k.a. “Mr. 58”;

Sergio Garcia;

Patrick Cantlay.

La modalità Carriera di PGA TOUR è animata da una presentazione in stile televisivo con grafica all’avanguardia, cutscene dinamiche e un sistema di replay senza soluzione di continuità, il tutto ancorato al commento play-by-play del veterano Luke Elvy e del tre volte vincitore del PGA TOUR Rich Beem.

Elvy e Beem forniscono analisi e approfondimenti, oltre ad applaudire i vostri migliori colpi e a punzecchiare i vostri passi falsi.



PGA TOUR 2K21 include il famoso TPC Sawgrass e altri 14 campi PGA TOUR su licenza, ognuno dei quali è stato creato utilizzando una tecnologia all’avanguardia per catturare quasi ogni dettaglio reale di questi intricati campi fino ad un centimetro di precisione. Questo processo assicura che i giocatori sentano ogni dogleg sul fairway e rompano nel green che i professionisti del PGA TOUR affrontano nei tornei reali.



Ecco la lista dei 15 campi: