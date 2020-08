PES 2021 SEASON UPDATE partnership esclusiva con AS Roma

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi l’inizio di una partnership esclusiva e a lungo termine con l’AS Roma, società calcistica italiana militante nel massimo campionato nazionale.

Il nome, lo stemma e i kit ufficiali dell’AS Roma saranno esclusiva assoluta della serie eFootball PES, facendo di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) – disponibile dal 15 settembre – l’unico videogioco di calcio per console a includere il club giallorosso.

Anche lo Stadio Olimpico, casa del club giallorosso, sarà incluso in PES 2021, fedelmente ricreato dai talentuosi designer di KONAMI. L’autenticità è un punto cardine della serie ed è per questo che l’azienda si impegna costantemente a offrire un’esperienza che renderà orgoglioso il popolo romanista.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V., ha commentato: “È molto tempo, ormai, che promuoviamo il calcio italiano attraverso la serie eFootball PES e siamo orgogliosi e onorati di accogliere l’AS Roma all’interno di questa famiglia. PES 2021 sarà quest’anno l’unico videogioco per console a offrire una riproduzione autentica del club, ma è solo l’inizio di quella che sarò una partnership lunga e fruttuosa”.

KONAMI e AS Roma intendono sfruttare al meglio questa nuova partnership, facendo conoscere il club giallorosso a un pubblico globale attraverso una serie di iniziative, tra cui il futuro coinvolgimento nei progetti esport.

“Siamo lieti di accogliere Konami, azienda leader nel mondo nel settore della progettazione e dello sviluppo di videogiochi e di eSport, all’interno della nostra famiglia” – ha affermato Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale dell’AS Roma. “Grazie a questo accordo, saremo in grado di rendere fruibili una serie di esperienze interattive e faciliteremo l’innovazione e il coinvolgimento degli appassionati giallorossi in tutto il mondo. Stiamo già lavorando duramente assieme al nuovo partner per definire le attività dei prossimi mesi e per sostenere il lancio di PES 2021 con una serie di iniziative. Il Club è certo che Konami sarà un partner strategico perfetto per lo sviluppo delle attività che coinvolgeranno la squadra Esport dell’AS Roma, che punteranno sempre di più a coinvolgere gli appassionati di videogiochi a tema calcistico”

L’AS Roma, fondata nel 1927, è sempre rimasta ai vertici del calcio italiano ed è una delle squadre più seguite del paese. Nella sua storia, il club giallorosso ha vinto tre Campionati Italiani, nove Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

PES 2021 offre le apprezzatissime caratteristiche ed esperienze di gioco di PES 2020, premiato come miglior gioco di sport all’E3 2019, unitamente a nuove funzioni. eFootball PES 2021 SEASON UPDATE sarà disponibile su PlayStationâ4, Xbox One e PC STEAM a partire dal 15 settembre, è possibile prenotare il gioco già ora.