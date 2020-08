Pelle di Mille Bestie – La magia di Stéphane Fert torna in libreria

Pelle di Mille Bestie: Il superbo adattamento della fiaba Dognipelo dei fratelli Grimm arriva dal 27 Agosto in libreria e fumetteria con Tunué per la collana Prospero’s Books.

E se anziché le fiabe avessimo raccontato storie di streghe? Se il principe fosse gracile e amasse i fiori e la principessa fosse un’eroina per niente angosciata? Dopo il successo di Morgana, nel suo nuovo graphic novel Pelle di mille bestie Stephane Fert continua la sua ricerca nella complessa e affascinante identità femminile rovesciando ruoli e luoghi comuni.

Dopo essersi avvicinato alla leggenda arturiana dal punto di vista di Morgana, l’autore francese scrive e disegna un adattamento superbo della fiaba Dognipelo dei fratelli Grimm che parla al cuore del letto re co ntempo raneo , e mo dula consapevolezza di genere, umorismo, attenzione per i dettagli, personaggi articolati e ben caratterizzati.

Il graphic novel ha il vinto in Francia il Prix BD du Festival des Imaginales d’Epinal. È, infatti, anche un viaggio nel fantastico tra rospi, lumache, serpenti, giganti, maghi, ragni luminosi e lettori maledetti dai desideri di castelli sommersi.

Le illustrazioni sono puro piacere per gli occhi, con influenze sul disegno da Mary Blair a Mike Mignola, tra cui Lorenzo Mattotti, Alberto Breccia, Frederik Peeters, Art Spiegelman, Cyril Pedrosa e Taiyô Matsumoto. Anche la pittura ha un posto molto importante nelle ispirazioni di Stephane Fert: Gauguin, Matisse o Cézanne.

PELLE DI MILLE BESTIE – Tunué 2020 Collana Prospero’s Books Cm 19,5×27 pp. 120 a colori Euro 19,90 ISBN 9788867903856

IL LIBRO

Belle è davvero bellissima e tutti i ragazzi del villaggio la vogliono ma rifiuta la prospettiva di un matrimonio che non avrebbe scelto e fugge per rifugiarsi nelle profondità della foresta. Lì, il re Lucane la raccoglierà , poi lo adorerà follemente. Da questa unione nascerà una bambina, Ronce, il cui destino sarà profondamente influenzato dalla scomparsa di sua madre. Aiutata dagli spiriti animali e dalla dedizione della bella Lou, riuscirà a far prevalere la libertà e la forza dell’amore sulla brama di potere e la morte.

L’AUTORE

Stephane Fert, vive nei Pirenei Atlantici, è un illustratore e fumettista francese dopo una transizione alle belle arti e alcuni anni di studio nell’animazione. Tunué ha pubblicato in Italia anche il suo Morgana.