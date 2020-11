Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani- Tornare indietro e fallire meglio – Recensione

Palm Springs: Presentato alla Festa del cinema di Roma 2020 il film di Max Barbakow, dopo essere passato al Sundance 2019

Mentre è bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles (Andy Samberg) incontra Sarah (Cristin Milioti), damigella d’onore e

pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, i due si troveranno a condividere le giornate insieme, anche se una sempre più simile all’altra.

Il tema del viaggio ricorsivo nel tempo è caro soprattutto al cinema indipendente. Nel cinema di genere lo stesso stratagemma è stato usato nei due film di Auguri per la tua morte. L’esempio più di successo è ovviamente la saga di Ritorno al futuro, ma il riferimento principale di Palm Springs è sicuramente Ricominio da capo, commedia indimenticata con Bill Murray. Tanto per chiarire che il riferimento è proprio quello, il protagonista viene svegliato dalla sua fidanzata che lo chiama affettuosamente”marmottina”.

Cosa funziona in Palm Springs

La morale del film con Bill Murray stava nel permettere al protagonista di cambiare comportamento per cambiare il suo destino, riconoscendo i suoi errori.

In Palm Springs, Sarah sa esattamente quale è il suo errore, e l’ultimo dei suoi desideri è ripeterlo ogni giorno. Nyles fugge invece dall’accettare il cambiamento dell’amore e delle persone, Roy, interpretato dal premio Oscar JK Simmons inizialmente pensa che ripetere il “miglior giorno della sua vita” sia un’idea fantastica, per poi capire che la perfezione non è quello che vuole.

Perché non guardare Palm Springs

Il film nasconde, dietro il tono scanzonato dei ragionamenti interessanti sulla vita e sui rapporti di amicizia e di amore; e, per una volta, siamo di fronte a una protagonista femminile che non si redime, ma sa esattamente già dall’inizio del film quali sono i suoi peccati. Non è la solita rassicurante commedia indipendente, sicuramente punta a un pubblico più ampio grazie alla presenza di Andy Samberg, ma mantiene la vena folle e libera che caratterizza questi film.

Palm Springs è stato distribuito il 22 ottobre in sala da I Wonder Pictures e tornerà al cinema con la riapertura delle sale.