L’Ospite di Duccio Chiarini e le novità di Mustang Entertainment di Gennaio in DVD e Bluray

Dopo l’ottima accoglienza a numerosi Festival tra cui Locarno, Torino e Annecy e dopo l’abbraccio del pubblico italiano in occasione della distribuzione nelle sale cinematografiche L’Ospite – Un Viaggio sui divani degli altri di Duccio Chiarini, qui la nostra recensione, sarà disponibile dal 21 gennaio in Dvd edito da CG Entertainment (distribuito da Mustang Entertainment) e in Digital Download. Il film è il terzo progetto di Chiarini dopo il documentario Hit the Road, Nonna e la commedia Short Skin. L’edizione Dvd è accompagnata nei contenuti speciali da interviste Al regista, agli interpreti Daniele Parisi, Silvia D’Amico, Anna Bellato, Thony, Sergio Pierattini, Milvia Marigliano, Daniele Natali, Guglielmo Favilla, a Brunori SAS che ha composto e interpretato nel film il brano “Un errore di distrazione”, completa la sezione degli extra il video dell’Anteprima del film al cinema Nuovo Sacher.

Lunedì 20 Gennaio alle 18.00 il regista Duccio Chiarini incontrerà il pubblico della libreria Libraccio di via de’ Cerretani a Firenze.

Guido pensava di avere una vita tranquilla fino a quando, in un pomeriggio d’inverno, un imprevisto sotto alle lenzuola non arriva a turbare la sua relazione con la fidanzata Chiara. Diretti in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo, Guido le propone di non prenderla e Chiara si trova costretta a confessare i suoi recenti dubbi sul loro rapporto. È l’inizio della crisi e Guido è presto costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per andare dove? Incapace di stare da solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori e degli amici più cari trovandosi a naufragare da un divano all’altro nell’insolito ruolo di testimone delle loro vite e dei loro grovigli amorosi.

Un film di Duccio Chiarini con Daniele Parisi, Silvia D’Amico, Anna Bellato e con Thony. Con la partecipazione di Brunori SAS. Una produzione Mood Film in coproduzione con Cinédokké e House On Fire con Rai Cinema e RSI Radiotelevisione Svizzera in associazione con Relief e Bravado Film con il sostegno di Regione Lazio, MIBACT, Eurimages, Ufficio Federale Della Cultura, Fondo di Co-sviluppo Italia-Francia MIBACT-CNC e Torino Film Lab in collaborazione con Wildside.

DUCCIO CHIARINI

Fiorentino, classe 1977. Diplomato alla London Film School, ha scritto e diretto numerosi cortometraggi prima di presentare al Festival di Venezia 2011, Giornate degli Autori, il documentario Hit the Road, Nonna, vincitore del premio del pubblico al Festival dei Popoli e selezionato in molti festival tra cui Thessaloniki, Krakow e Sofia. Nel 2014 presenta sempre al Festival di Venezia, nella sezione Biennale College Cinema, il suo primo lungometraggio di finzione Short Skin vincendo una menzione speciale. Il film è stato poi in selezione al Festival di Berlino 2015, nella sezione Generation 14+ e a numerosi festival tra cui Rio de Janeiro, Seattle, Sofia e Vancouver. L’ospite è il suo secondo film, sviluppato nei lab di scrittura Cinéfondation Résidence di Cannes e TorinoFilmLab, dove ha vinto il Production Award.

Anche Hit the Road, Nonna e Short Skin sono pubblicati in Dvd e in Digital Download da CG Entertainment.

