Operazione Hummingbird – È tutto appeso a un filo – in digitale il nuovo film di Kim Nguyen – Recensione

Operazione Hummingbird – È tutto appeso a un filo: Ora disponibile in Italia sulle migliori piattaforme digitali: CHILI, GOOGLE PLAY, RAKUTEN, INFINITY TV e SKY PRIMAFILA, grazie alla distribuzione di Cloud 9 Film. Jesse Eisenberg e Alexander Skarsgård in un drama-thriller che li vede uniti contro una perfida Salma Hayek.

Vincent (Jesse Eisenberg) e Anton (Alexander Skarsgård) lavorano per una azienda di trading e svolgono una vita monotona tipica degli impiegati di ufficio. Tutto cambia quando Vincent propone a Anton una pazzia: installare una fibra ottica che parte dal Kansas fino a raggiungere il New Jersey con l’obbiettivo di guadagnare milioni di dollari. I due quindi si licenziano per inseguire il proprio sogno, peccato che il loro capo Eva (Salma Hayek) non li lascerà andare così facilmente e farà di tutto per ostacolare la loro impresa.

Cosa funziona Operazione Hummingbird – È tutto appeso a un filo

Il film presenta uno stile molto classico tipico delle storie di redenzione, dove i personaggi principali cercano un riscatto personale, intraprendono la sfida, tutto sembra andare bene, ma poi vengono ostacolati da qualcuno o qualcosa. Il punto di forza del film sono le interpretazioni degli attori e lo spazio che la sceneggiatura lascia ai personaggi principali, tutti con caratteristiche tali da creare empatia con il pubblico, che si appassiona seguendone le vicende e le disavventure. Non mancherà anche un colpo di scena durante il corso del film, sul quale ora non aggiungiamo altro per non rovinare la visione allo spettatore.

Perché non guardare Operazione Hummingbird – È tutto appeso a un filo

Nel complesso il film fatica a coinvolgere lo spettatore sugli avvenimenti e sullo svolgimento della trama, che risulta priva di tensione e non attira l’attenzione. La sceneggiatura si limita a mostrare i propri punti di forza sul delineamento dei personaggi, ma non va oltre. Forse non tutti si accorgeranno, o forse non gli daranno importanza, del pessimo green screen utilizzato nella scena iniziale ambientata a New York davanti al fiume Hudson (palesemente e pietosamente ricreata a computer), il che fa sorgere dubbi su come mai un film che si permette star del calibro di Jesse Eisenberg e Salma Hayek non possa permettersi di girare una scena dal vivo a New York giusto per fare le cose in modo corretto.

Film di piacevole visione per tutta la famiglia che certamente non si distingue per originalità e autenticità, Operazione Hummingbird si commenta da solo grazie al sottotitolo dato dalla distribuzione italiana: è tutto appeso a un filo. Anche la sufficienza.