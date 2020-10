Oki Inu di Sukeracko da Oggi in libreria con BAO

Ormai non si sa più cosa possa essere definito “insolito”. Dove vivo io, potremmo definire “insolito” quando c’è bel tempo per tre giorni di fila.

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: il volume autoconclusivo Oki Inu – Le avventure di un cane gigante e altre storie di Sukeracko.

Quando un amico gli chiede di occuparsi della propria casa mentre sarà in viaggio, Takada non sa quale avventura lo aspetta: ha da poco imparato a parlare con i cani, e nel quartiere in cui si trasferisce abita un cane tenerissimo ma davvero, davvero gigante.

Ma non è il solo racconto curioso in questo volume: c’è una ragazza con i genitori separati che vorrebbe trasmettere alla madre la magia del Natale, un ragazzo che deve ricrearsi dei legami dopo aver seguito la fidanzata che lavora a Tokyo o, ancora, dei gemelli in spedizione su un altro pianeta per via dei cambiamenti climatici.

Dopo Bon no Kuni – Il festival delle lanterne, Sukeracko si cimenta in una raccolta di emozionanti storie brevi sul tema delle relazioni in tutte le loro sfaccettature: familiari, romantiche, di amicizia.

Oki Inu – Le avventure di un cane gigante e altre storie è disponibile in libreria e fumetteria dal 29 ottobre 2020

Sukeracko, dopo la laurea alla Tama Art University, si trasferisce a Tokyo, dove vive attualmente. Oltre a numerosi manga, realizza illustrazioni per serie animate. Con Leed Publishing ha pubblicato Bon no Kuni (Il festival delle lanterne) e Ōkī Inu (Le avventure di un cane gigante e altre storie) entrambi portati in Italia da BAO Publishing. Ama passeggiare e ballare la Bon dance.