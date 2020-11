L’odore della notte e Se c’è un aldilà sono fottuto in un Box limited edition

Dopo aver ricevuto molte richieste dai fan CG Entertainment, grazie alla collaborazione con Minerva Pictures, è orgogliosa di lanciare la campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare un BOX da Collezione, Limited Edition, dedicato a Claudio Caligari. Il BOX conterrà:

– il cult L’ODORE DELLA NOTTE disponibile per la prima volta in Blu-Ray nella versione restaurata in 4K realizzata da Minerva Pictures con la supervisione del direttore della fotografia Maurizio Calvesi. Il film sarà accompagnato negli extra dal Backstage.

– il dvd di SE C’E’ UN ALIDLA’ SONO FOTTUTO – VITA E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI, l’acclamato documentario di Simone Isola e Fausto Trombetta.

Il BOX LIMITED EDITION con i due film sarà pubblicato in Limited Edition solo al raggiungimento di 400 copie pre-acquistate entro il 21 dicembre IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://tinyurl.com/y6t8ozv4 . Le 500 copie della Limted Edition saranno Numerate e riporteranno il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding START UP! all’interno della confezione; il Packaging sarà Slipcase, Blu ray box Scanavo clear full sleeve 2 tray. Questa edizione non sarà disponibile altrove.

L’ODORE DELLA NOTTE di Claudio Caligari (1998)

Con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessia Fugardi, Giorgio Tirabassi

46ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Opera seconda di Caligari, dopo l’esordio nel 1983 con Amore Tossico; insieme a Non essere cattivo del 2015, il film compone un’ideale trilogia, diventata cult.

Remo Guerra, nonostante sia un poliziotto, è anche il capo di un gruppo di rapinatori dell’estrema periferia romana specializzati nell’assalto ai quartieri alti. Ormai totalmente preso dalla sua dimensione illegale, Remo riesce a sviluppare un’efficacissima tecnica criminale: la banda aggancia le vittime per strada, le segue in macchina ed entra in casa. Ma nonostante i continui successi, in Remo si affaccia una crisi di coscienza: è giusto che sia lui, rapinatore dei ricchi, a rivelare le contraddizioni della società?

SE C’E’ UN ALIDLA’ SONO FOTTUTO – VITA E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI di Simone Isola e Fausto Trombetta (2019)

76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Una lucida e profonda riflessione su Claudio Caligari, uno degli autori più ‘misteriosi’ del nostro cinema, che ci ha lasciato prematuramente con una filmografia di soli tre titoli, “Amore Tossico”, “L’odore della notte” e “Non essere cattivo”. Il film traccia un ritratto appassionato di un uomo e di un cineasta che ci ha regalato, con la sua coerenza etica ed estetica, delle opere di grande libertà espressiva. Caligari è entrato nel culto, cantore della strada e degli “ultimi”, senza pietismo né commiserazione.