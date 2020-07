Odio l’estate e Il Primo Natale – Recensione DVD

Warner Bros. Entertainment Italia ha reso disponibili dal 9 di Luglio in DVD, due delle commedie italiane più divertenti di inizio 2020 e fine 2019: Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo e Il Primo Natale di Ficarra e Picone.

L’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo era ancora in programmazione in alcuni cinema quando l’emergenza Covid-19 si è abbattuta sulla nostra penisola. Ora dopo un veloce passaggio a noleggio sulle piattaforme digitali è finalmente disponibile in DVD.

Dopo alcuni anni di appannamento il trio comico di base milanese, torna in formissima con un lungometraggio cinematografico diretto da Massimo Venier. Siamo ovviamente lontani dalla freschezza degli esordi ma Odio l’estate è sicuramente il film più ispirato e divertente del trio dai tempi di Tu la conosci Claudia?.

Un prodotto allegro e citazionista, molti i rimandi ai classici del triangolo meneghino, che regala con ironia spunti di riflessione allo spettatore. Qui trovate la nostra recensione al tempo dell’uscita in sala.

Il DVD di Odio l’Estate, prodotto da Medusa Film e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, presenta un quadro video solido e definito in linea con i limiti di un formato in standard definition.

Sul versante audio troviamo una diligente traccia in 5.1 Dolby Digital e l’audio descrizione in 2.0 per i non vedenti. Presenti i sottotitoli in Italiano per non udenti.

Il comparto extra vede, oltre al trailer, la presenza di un Making of (13:57) sulla realizzazione del film.

Il Primo Natale di Ficarra e Picone è stato per settimane campione d’incassi al box office prima dell’avvento del ciclone Zalone con il suo Tolo Tolo.

Il divertente film del duo siculo immerge la loro comicità in una nuova rappresentazione del natale all’interno di una versione alternativa della natività. Una pellicola allegra distesa tra magia, risate e spirito natalizio. Per scoprire di più sul film vi rimandiamo alla nostra recensione.

Prodotto da Medusa Film e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il DVD de Il Primo Natale, offre un quadro definito e dettagliato con tutti i limiti di un supporto in bassa definizione.

Il versante audio vede la presenza di una codifica in 5.1 Dolby Digital, ben bilanciata nei volumi, e un audio descrizione per i non vedenti (2.0). Presenti i sottotitoli per non udenti.

Contenuti speciali: Trailer e un Backstage (09:19) sulla realizzazione del film con immagini dal set.