Oddworld: New ‘n’ Tasty arriva su Nintendo Switch il 27 ottobre

Il cult game di Oddworld Inhabitants, Oddworld: New ‘n’ Tasty che mischia action, puzzle e platform, arriva su Nintendo Switch il 27 di ottobre. Tutti i fan potranno pre-ordinare la standard e la limited edition nei negozi già da ora, mentre dal 13 ottobre potranno effettuare l’ordine su Nintendo eShop.

Su Oddworld: New ‘n’ Tasty

New ‘n’ Tasty porta in tavola gli ingredienti più succosi, come visual e audio mozzafiato, migliorati e rigorosamente bio, un gameplay alimentato da pascoli d’alpeggio pieno di azione decisamente speziata, e una deliziosa storia che se non se la mangeranno i fan, sicuramente lo faranno i Glukkons!

La storia inizia col nostro eroe Abe nei panni di un semplice uomo delle pulizie a RuptureFarms, prima di sentire per caso il suo capo, Molluck the Glukkon, discutere di come impiegare proprio Abe e i suoi amici Mudokons come Tasty Treats, dolcetti da utilizzare come ultima risorsa per risollevare l’impero dell’industria della carne dei Molluck.

Oddworld: New ‘n’ Tasty è realizzato in collaborazione con Microids. I giocatori Nintendo dovranno aiutare Abe nel suo epico viaggio nel tentativo di sfuggire al suo destino e salvare i suoi amici Mudokons alla RuptureFarms e magari diventare qualcosa id ben più grande di quel che aveva mai immaginato: l’elemento catalizzatore del cambiamento epocale in un mondo dominato dall’oppressione.

Ce la farà Abe a cambiare il suo destino e quello di migliaia di altri Mudokons?

Avrai lo stomaco per accompagnare Abe nella sua straordinaria avventura?

Oppure lascerai che Abe diventi parte del menu?

Scoprilo il 27 ottobre!