NUMERI 1 – I Capolavori di Universal Pictures Home Entertainment Italia in edizione Combo con gadget!

I Numeri 1 rappresentano l’eccellenza del cinema e di tante altre attività della nostra vita, una costante fonte d’ispirazione per intere generazioni. Universal Pictures Home Entertainment Italia ha così riunito all’interno di una speciale collana tutta da collezionare i capolavori che hanno scritto o reinventato la storia del cinema: film cult e primi capitoli di franchise oggi riproposti in una veste grafica esclusiva ed originale da non perdere.

A partire dal 19 marzo, in un’edizione limitata combo Dvd+Blu-ray, la Numeri 1 sarà disponibile presso i principali rivenditori in-store e online. Con un look unico ed iconico, la collana punta a raddoppiare le emozioni con i film inclusi: per ogni prodotto, infatti, al suo interno ci sarà sia l’edizione Dvd in risoluzione standard che l’edizione Blu-ray in alta definizione, per godersi al meglio ogni fotogramma e rivivere l’avventura come se fosse la prima volta.

Ma non finisce qui: all’interno di ogni prodotto, un esclusivo booklet fotografico con le immagini e le citazioni più famose del vostro film preferito, insieme ad un magnete da collezione con la locandina originale del film!

La collana, in uscita il 19 marzo, accompagnerà i cinefili per tutto l’anno, con 4 diverse wave e per un totale di oltre 40 titoli coinvolti!

I titoli della prima wave sono capolavori imperdibili come Animal House, Tremors 1, American Gigolo, Bourne Identity, Apollo 13, Grease, Fuga Da Alcatraz, Blues Brothers, Ritorno Al Futuro 1, E.T. L’extra-Terrestre, Incredibile Hulk.

Prossimamente disponibili, invece, alcuni cult memorabili come Lo Squalo, Jurassic Park, Bastardi senza gloria tra gli altri.