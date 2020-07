NBA 2K21 – Zion Williamson sarà l’atleta di copertina

2K annuncia oggi che la prima scelta al draft del 2019, Zion Williamson, è ufficialmente l’atleta di copertina di NBA 2K21 per PlayStation 5 e Xbox Series X!



Zion è un fenomeno che in pochissimo tempo ha già dimostrato quanto dominante può essere, grazie alla sua forza ed alla sua velocità. Il suo modo di giocare sembra calzare a pennello per rappresentare la nuova generazione di superstar NBA.



“Essere in copertina di NBA 2K è sempre stato uno dei miei sogni sin da quando ero bambino, farlo per NBA 2K21 e le console di nuova generazione è davvero speciale” dice Zion Williamson.

“Sin dal primo giorno in cui mi sono unito al Team 2K ho voluto lasciare il segno dentro e fuori dal campo, avere l’onore di essere sulla copertina di NBA 2K21 mi permette di farlo nel migliore dei modi. Non vedo l’ora di giocare con tutti i fan.”



NBA 2K e Williamson sono fianco a fianco anche per le attività della 2K Foundations, il programma di rivalorizzazione dei campi da basket cari alle comunità, grazie al lavoro svolto a New Orleans.



Domani, Giovedì 2 Luglio, sarà annunciato l’ultimo atleta di copertina di NBA 2K21