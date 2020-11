NBA 2K21 – Video Gameplay dalla NextGen

Fin dalla prima anteprima del gameplay di NBA 2K21 su console di nuova generazione, il team di Visual Concepts ha lavorato duramente per condividere maggiori dettagli su come il gioco sia costruito da zero per sfruttare appieno tutta la potenza, la velocità e la tecnologia di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il produttore esecutivo di Visual Concepts Erick Boenisch e il direttore del gameplay Mike Wang, hanno presentato uno sguardo più attento ad alcuni dei nuovi progressi portati dall’arrivo dell’hardware di nuova generazione.



Commentando i nuovi Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans, Erick e Mike hanno evidenziato diversi esempi di ciò che il team è stato in grado di ottenere nella versione next-gen del gioco.

Questo includeva:

Tempi di caricamento incredibilmente più veloci: Utilizzando le SSD integrate delle console di nuova generazione, NBA 2K21 è ora caratterizzato da tempi di caricamento incredibilmente brevi che portano i giocatori direttamente in azione;

Utilizzando le SSD integrate delle console di nuova generazione, NBA 2K21 è ora caratterizzato da tempi di caricamento incredibilmente brevi che portano i giocatori direttamente in azione; Mai così vicino alla vero Pallacanestro: I progressi della next gen riguardo al movimento, all’impatto, al tiro, al dribbling e altro ancora portano a un’esperienza NBA 2K che offusca il confine tra gioco e realtà;

I progressi della next gen riguardo al movimento, all’impatto, al tiro, al dribbling e altro ancora portano a un’esperienza NBA 2K che offusca il confine tra gioco e realtà; Le arene più piene di vita della storia di 2K: Un nuovo standard di interattività della folla è stato stabilito in NBA 2K21, grazie agli oltre 150 personaggi dotati di intelligenza artificiale che popolano il bordocampo dell’arena;

Un nuovo standard di interattività della folla è stato stabilito in NBA 2K21, grazie agli oltre 150 personaggi dotati di intelligenza artificiale che popolano il bordocampo dell’arena; Nuova prospettiva di gioco: La nuova visuale Rail Cam trasporta il giocatore direttamente sul parquet, fornendo una visione completa del gioco ed evidenziando l’incredibile fedeltà visiva dei giocatori e dell’arena.

A proposito di commento, i fan di lunga data saranno entusiasti di sapere che la versione next-gen di NBA 2K21 ha due squadre di commento separate! Oltre all’attuale cast di Kevin Harlan, Greg Anthony e David Aldridge, i giocatori ascolteranno anche le telecronache di Brian Anderson (play-by-play), Grant Hill (commentatore tecnico) e Allie LaForce (cronista di bordo), mantenendo fresca l’esperienza complessiva del commento. Grande analisi sarà ancora fornita da ospiti speciali che includono Doris Burke, Steve Smith, Chris Webber, Brent Barry, Clark Kellogg e molti altri ancora.



Questo giovedì, 2K rivelerà nuove modalità di gioco e caratteristiche esclusive della versione next-gen di NBA 2K21, mentre più avanti rilascerà una presentazione completa della funzionalità della comunità di basket online di NBA 2K che sostituisce l’esperienza conosciuta come il Quartiere.