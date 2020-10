NBA 2K21 – La Next-Gen si presenta in un nuovo video

2K debutta oggi con un nuovissimo video di gameplay di NBA 2K21 catturato su PlayStation 5. Costruito da zero per sfruttare appieno l’incredibile potenza, velocità e tecnologia della prossima generazione di console, NBA 2K21 sarà disponibile il 10 novembre per Xbox Series X e Xbox Series S a livello globale, il 12 novembre per PlayStation 5 negli Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud e il 19 novembre per PlayStation 5 in tutte le altre regioni.



“Mai prima d’ora siamo stati in grado di offrire questo livello di fedeltà visiva e realismo in un videogioco”, ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. “NBA 2K21 è il titolo di punta che mantiene al meglio la promessa della prossima generazione: grafica davvero rivoluzionaria, tempi di caricamento rapido delle luci e incredibili nuove funzionalità di gameplay possibili solo su hardware di nuova generazione”.



Il video di oggi presenta uno sguardo grezzo sul gameplay di prossima generazione di NBA 2K21, presentando una partita tra i Golden State Warriors e i Dallas Mavericks. I giocatori vengono portati sul parquet e prendono vita grazie a nuovi sistemi di intelligenza artificiale, che alimentano ogni singola persona nell’arena! Da qui, la nuova Rail Cam presenta il gameplay di NBA 2K21 in modo dinamico e visivamente stupefacente, elevando il gioco ad un nuovo livello.



La versione next-gen di NBA 2K21 sarà il più grande gioco nella storia del franchising.

Tante cose sono state ampliate e migliorate, tra cui:



Progressi grafici: illuminazione di prossima generazione, texture, fisica, animazioni e altro ancora che spingono la presentazione visiva di NBA 2K21 al limite;

Movimento e impatto del giocatore ricostruito, guidato da nuove animazioni in campo e motori di collisione che rendono il gioco più fluido e difficile;

L’intera arena prende vita, con più di 150 personaggi unici guidati dall’IA che interagiscono senza soluzione di continuità per creare un’esperienza rivoluzionaria;

Una colonna sonora ampliata con 202 canzoni al lancio e molte altre in arrivo successivamente.



Il video del gameplay di oggi è solo l’inizio, con molte altre informazioni su NBA 2K21 di prossima generazione in arrivo. A partire da domani, ci occuperemo di tutte le nuove caratteristiche specifiche del gameplay di prossima generazione attraverso tre Courtside Reports che coprono il gameplay di base, il nuovo movimento e l'”Impact Engine”, così come l’IA di prossima generazione e le principali modifiche al MyPLAYER Builder. Inoltre, nelle prossime settimane, sveleremo le novità di MyCAREER, WNBA, MyGM e MyLEAGUE. I fan potranno poi approfondire quella che sarà la più grande espansione della community di basket online dell’NBA 2K: l’esperienza precedentemente nota come Neighborhood.