NBA 2K21 Next-Gen: La mia NBA a Bordocampo

Impostazioni La mia NBA

La prima casella che vedrete all’inizio di una nuova partita ne La mia NBA saranno le impostazioni. Ognuna di queste opzioni, se attivata, aggiungerà nuove fasi di configurazione che vi permetteranno di personalizzare a fondo la modalità. Queste opzioni includono: Fantadraft, Personalizza regole lega, Roster personalizzato, Personalizza lega, Personalizza tetto salariale, Personalizza impostazioni semplici e Personalizza impostazioni avanzate.



L’opzione Fantadraft è autoesplicativa. Potete attivarla se volete iniziare la modalità con un fantadraft di tutti i giocatori, invece di avere nelle squadre quelli assegnati. Ci sono tutte le opzioni personalizzabili già presenti nelle precedenti edizioni del gioco.



Personalizza regole lega è completamente nuova e permette di scegliere le regole con cui la modalità inizierà, senza dover attendere le riunioni di lega dell’offseason che limitano a cinque cambiamenti di regole l’anno. Ora potete impostare fin dall’inizio tutte le regole in ciascuna categoria: Lotteria, Classifiche, All-Star, Cronometro del tiro, Fuori per falli, Infrazione di linea, Infrazione di otto secondi, Infrazione di campo, Playoff, Freccia di possesso, Bonus, Interferenza a canestro, Spalle a canestro, Supplementari Sudden Death, Tiri liberi, Tetto salariale, Scambi, Draft, Contratti ed Elam Ending (di cui parleremo più avanti).



Roster personalizzato permette di scegliere tra il roster ufficiale 2K Sports, roster di 2K Sports senza infortuni e gli innumerevoli roster personalizzati realizzati dalla community 2K.



In Personalizza lega potrete riallineare le squadre, sostituire squadre esistenti, aggiungere alla lega squadre All-Time o personalizzate e, una novità di NBA 2K21, rimuovere squadre dalla lega. Proprio così: per la prima volta vi permetteremo di ridurre le dimensioni della lega e ridurre le 30 squadre attuali fino a 12. Invece delle leghe con un numero di squadre da 30 a 36, quest’anno potrete averne un numero da 12 a 36. Ciò permette di ricreare stagioni in cui la NBA non aveva 30 squadre o di creare una lega più piccola con cui giocare esperienze più contenute di La mia NBA Online.



Le ultime tre (Personalizza tetto salariale, Personalizza impostazioni semplici e Personalizza impostazioni avanzate) aggiungono altri menu con cui personalizzare a fondo altri dettagli prima di dare inizio alla modalità.



Regole avanzate CBA

Abbiamo deciso di includere questo gruppo di opzioni per dare modo di plasmare ampiamente l’esperienza di gioco. Nel tempo abbiamo aggiunto tantissime regole complesse del CBA per rendere più realistico il tutto.



Queste nuove funzionalità, richieste dagli appassionati più ferventi della community, hanno migliorato molto la modalità. Abbiamo però deciso che sarebbe stato meglio dare agli utenti un modo di disattivare con facilità alcune regole (o anche tutte) che potrebbero rendere il gioco troppo complicato in fatto di contratti, scambi e gestione della squadra.



All’inizio tutte queste opzioni saranno attivate perché è così che vogliamo che la modalità sia sperimentata, ma per rendervi la vita più facile potete disattivarle a gruppi o singolarmente: Cap giocatori inattivi (i giocatori tagliati contano a sfavore del tetto salariale se non vengono ingaggiati in seguito al taglio), Regola Stepien (limite sulla cessione delle scelte del primo turno per più anni consecutivi), 30/60/90 giorni (limita lo scambio dei giocatori ingaggiati recentemente), Free agent con restrizioni (possibilità di pareggiare le offerte sui free agent con restrizioni), Finanze scambi (requisiti per pareggiare gli stipendi negli scambi) e Regole tagli (requisiti per il periodo di 48 ore di precedenza sui tagli).



Elementi di gioco di ruolo

Avremmo potuto chiamare il gruppo successivo “Opzioni Il mio GM”, ma abbiamo scelto di denominarlo Elementi di gioco di ruolo. Abbiamo lavorato molto su quest’area del gioco durante lo sviluppo de La mia NBA, perché far funzionare le opzioni de Il mio GM con la personalizzazione e la struttura multi-squadra de La mia LEGA ha richiesto un impegno e una progettazione notevoli. Se così non fosse, non avremmo mai realizzato La mia LEGA e avremmo semplicemente aggiunto le opzioni di personalizzazione e la possibilità di controllare 30 squadre a Il mio GM in NBA 2K15.



Da qui potrete attivare o disattivare Conversazioni, Punteggio, Abilità, Incarichi e Morale e affiatamento. Le conversazioni determinano se dovrete parlare faccia a faccia con proprietario, staff e giocatori. Quest’anno potrete attivarle o disattivarle a prescindere dal numero di squadre controllate (da 1 a 36), o anche attivarle per alcune delle vostre squadre.



Punti, Abilità, Incarichi e Morale e affiatamento sono componenti fondamentali delle precedenti versioni de Il mio GM, attivabili o disattivabili in gruppo o singolarmente. Ad esempio, se non amate leggere le conversazioni ma apprezzate gli incarichi e volete poter migliorare le abilità del vostro GM, ne La mia NBA di NBA 2K21 potete disattivare le conversazioni e attivare abilità e incarichi per giocare nel modo che preferite. Tutto dipende dai vostri gusti!



Budget e finanze

Budget e finanze comprende alcune semplici opzioni, come Tetto salariale, Tetto massimo e Luxury tax. Al loro fianco vi sono Modifiche ai prezzi e Budget controllati dagli utenti, che nella generazione precedente erano esclusive de Il mio GM non utilizzabili ne La mia LEGA e La mia LEGA Online.



Dato che La mia NBA vuole offrire il controllo più completo, quest’anno potrete anche scegliere il prezzo dei biglietti e dei chioschi, o il budget di una squadra, anche se volete giocare senza altre funzionalità da GM.



Gioca con amici

Quest’opzione si spiega da sé. Attivandola creerete una lega La mia NBA Online, con tutte le vostre opzioni di personalizzazione. Se non avete a disposizione altri 29 giocatori per una lega completa da 30 squadre e non volete dare il controllo di alcune squadre all’IA, potete ridurre le dimensioni della lega fino a 12 squadre. Più avanti, in questo stesso blog, approfondirò le novità per i giocatori de La mia LEGA Online.



Periodi automatici offseason

La prossima voce permette di automatizzare l’offseason. Si tratta di un modo molto semplice di saltare l’offseason (simulandola) per chi vuole giocare solo le stagioni regolari e i playoff senza dover gestire obbligatoriamente l’offseason. È possibile disattivare tutte le opzioni in toto, ma anche automatizzare solo alcuni aspetti tra Ritiri, Affari di lega, Ingaggio staff, Mercato free agent e Progressi giocatore.



Comincia da

Quest’opzione permette di iniziare la lega dall’inizio della stagione regolare o dall’offseason che la precede. Il sistema funziona più o meno come in passato, ma l’opzione Comincia da oggi non sarà disponibile all’uscita dato che non c’è ancora una data di inizio ufficiale della nuova stagione NBA.



G League con partite giocabili

Parte degli appassionati della serie chiede questa funzionalità da anni. Con La mia NBA, in NBA 2K21 sarà finalmente possibile giocare le partite della G League! Se volete includere la G League nella vostra modalità, lasciate attivata quest’opzione. Se la G League non vi interessa, disattivatela pure.



Con l’opzione attivata, le squadre della G League avranno un proprio calendario e il prospetto giornaliero mostrerà sia le partite della G League che quelle dell’NBA. Potrete anche consultare il Prospetto giornaliero (G League) per vedere solo le partite della G League in programma, giocabili o simulabili nel modo consueto, con SimCast o con SimCast Live.



Classificata

L’ultima opzione, Classificata, è stata oggetto di feedback fondamentale nelle prime fasi. Quest’opzione limiterà gli elementi personalizzabili, perché stiamo cercando un modo per confrontare i giocatori di tutto il mondo ad armi pari.



Nonostante il limite, rispetto all’anno scorso abbiamo ampliato il numero di elementi personalizzabili. Ad esempio, abbiamo tolto le Azioni come requisito dell’esperienza Classificata in seguito alle lamentele di alcuni utenti. Ascoltiamo sempre il feedback della community e vorremmo sapere cosa vorreste vedere escluso dalla modalità Classificata nei prossimi anni.



Quali sono le nuove funzionalità?

Uno degli ostacoli nell’unire Il mio GM, La mia LEGA e La mia LEGA Online nell’esperienza unica La mia NBA è stato l’enorme lavoro richiesto per adattare le funzionalità de Il mio GM a più squadre, far funzionare cose come gli incarichi senza le conversazioni e far funzionare il tutto online.



Nonostante questo, ecco alcune nuove funzionalità introdotte da NBA 2K21.



Partite G League giocabili

Come detto nella sezione delle opzioni di configurazione, in NBA 2K21 è possibile giocare il calendario completo delle partite di G League ne La mia NBA. Oltre a essere giocabili, tutte le partite sono simulabili con la simulazione rapida, SimCast o l’interattiva SimCast Live, con tutte le opzioni di ingresso e uscita delle partite NBA.



Sistema rivisto di alti e bassi

L’anno scorso abbiamo inserito un sistema di alti e bassi che aggiungeva un pizzico di casualità al potenziale delle promesse. Quest’anno l’abbiamo rivisitato e migliorato.

Ora la crescita dei giocatori più giovani della lega sarà più dinamica grazie a questo sistema. I giocatori potranno avere un potenziale minimo e massimo e delle probabilità di raggiungere punti intermedi tra i due.