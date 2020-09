NBA 2K21 – Finalmente disponibile su Console e PC!

2K è entusiasta di annunciare che NBA 2K21 è ora disponibile sulle piattaforme di attuale generazione. NBA 2K21 offre un’immersione unica nel suo genere in tutte le sfaccettature della cultura del basket e della NBA, compresi entusiasmanti miglioramenti sul suo gameplay, sulle caratteristiche online e sulle modalità di gioco.



La versione attuale di NBA 2K21 presenta diverse nuove aggiunte e miglioramenti, nelle quali sia i veterani che i nuovi giocatori troveranno nuove esperienze di pallacanestro in cui tuffarsi:



Realismo senza precedenti – I miglioramenti apportati alla presentazione grafica, all’IA dei giocatori, alle modalità di gioco e a molti altri elementi, spingono nuovamente NBA 2K21 oltre i limiti e lo rendono l’esperienza di basket più realistica di sempre. Prova l’energia del pubblico, l’intensità delle gare NBA e il divertimento che sa regalare il videogioco più avvincente sullo sport;

Da notare che la Mamba Forever Edition include il doppio accesso alla NBA 2K21 per le versioni corrente e di prossima generazione del gioco su console PlayStation o Xbox, fornendo agli acquirenti una copia dell’edizione standard del gioco sull’altra generazione all’interno della stessa famiglia di console. Inoltre, NBA 2K21 è dotato di MyTEAM Cross-Progression e di un portafoglio VC condiviso all’interno della stessa famiglia di console (da PS4 a PS5, da Xbox One a Xbox Series X), consentendo la condivisione di tutti i MyTEAM Points, Tokens, carte e progressi sia sulla versione corrente che su quella di prossima generazione di NBA 2K21 nella stessa famiglia di console. Allo stesso modo, il Portafoglio VC condiviso significa che qualsiasi VC guadagnato o acquistato è accessibile sia sulla versione corrente che su quella di prossima generazione di NBA 2K21 nella stessa famiglia di console

FAQ: https://nba.2k.com/faq/.



Sviluppato da Visual Concepts, NBA 2K21 è classificato PEGI 3. NBA 2K21 per PlayStation 5 e Xbox Series X sarà disponibile al lancio.