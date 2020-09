NBA 2K21 – Disponibile il primo aggiornamento

Sono passate meno di due settimane dal lancio di NBA 2K21, e abbiamo già avuto il piacere di osservare alcuni di voi fenomeni dominare i campi virtuali!

Il team di Visual Concepts è al lavoro sin dal lancio, vagliando il feedback della community e rifinendo numerosi aspetti di gioco sparsi per tutte le sue modalità. In questa patch sono compresi i ritocchi al sistema di mira Pro Stick, atti a migliorare la sua usabilità e la sua uniformità. Il nostro primo aggiornamento è disponibile ora per PlayStation 4 e Xbox One; qui in coda a Bordocampo potete trovare le note della patch.



Generale

● Nuovo selettore per mira Pro Stick/Tempismo di tiro. Al primo avvio, avrete ora a disposizione l’opzione per scegliere tra la nuova meccanica di mira Pro Stick e quella tradizionale Tempismo di tiro. Il vostro file di impostazioni verrà aggiornato con la selezione appropriata. Come sempre, potrete consultare le impostazioni in ogni momento per aggiornare le vostre preferenze di tiro.

● Risolti svariati blocchi del gioco che potevano verificarsi quando si entrava e usciva da alcune modalità durante la medesima sessione, o quando si rimaneva inattivi in specifiche aree.

● Andrew Wiggins è stato aggiornato con lo stile di barba più recente per rappresentare più accuratamente il suo aspetto.



Dinamiche di gioco

● È ora possibile utilizzare mira Pro Stick con l’impostazione Indicatore di tiro disattivata.

● Il punto di mira ideale è ora determinato da quanto lentamente o velocemente viene inclinato il Pro Stick all’inizio del tiro. Un colpetto lento sposterà il punto di mira ideale a sinistra, mentre uno veloce lo sposterà a destra. Ciò offrirà ai giocatori più uniformità nell’uso del Pro Stick.

● Alza la posta è stato modificato per sfruttare impostazioni dell’indicatore competitive (basate sull’abilità dell’utente).

● Quando l’opzione Valutazione tiro è impostata su “NESSUNA”, giocatori e avversario non visualizzeranno più le animazioni per il rilascio eccellente (indicatori verdi).

● Risolta la problematica per cui venivano eseguiti dei tiri all’indietro subito dopo aver azionato il tiro al termine di alcuni movimenti in palleggio.

● Migliorata l’affidabilità delle schiacciate da fermo quando si utilizza il Pro Stick.

● Disattivato – su segnalazione della community – il doppio indicatore per la squadra al fine di rendere più pulita l’interfaccia a schermo.

● Aggiunta l’abilità di eseguire dei tiri a campana in entrata più lontano dal canestro.

● I palleggi in movimento per il parco sono stati riconfigurati in “tieni premuto” sul Pro Stick, consentendo l’utilizzo continuato degli arresti rapidi con L2/LT dopo aver sbloccato il distintivo Palleggio nel parco.

● Risolte alcune imperfezioni nelle animazioni dei movimenti in palleggio.

● Risolti alcuni errori nella fisica della palla quando Tempismo di tiro era impostato su % giocatore reale.

● Ridotta l’efficacia della funzione Passaggio smarcante a canestro per impedirne l’abuso.

La mia CARRIERA

● Risolto – su segnalazione della community – il blocco del gioco in Pro Am 3 vs 3.

● Risolto – su segnalazione della community – il blocco del gioco quando si entra/esce dalle Gabbie.

● Affrontata la problematica per cui alcuni utenti perdevano il controllo del loro Il mio GIOCATORE.

● Risolta una problematica ne Il mio CAMPO che impediva al giocatore di terminare alcuni minigiochi con certi giocatori NBA come IA.

● Risolto un blocco del gioco che poteva verificarsi all’inizio delle partite 3 vs 3 ne Il mio CAMPO.

● Risolta una problematica che impediva la corretta “crescita dei fan” nelle partite del parco.

● Affrontata una problematica per cui le scarpe personalizzate a volte non venivano visualizzate correttamente sugli altri giocatori a 2K Beach.

● Risolto un blocco del gioco che poteva verificarsi nella transizione tra diverse istanze a 2K Beach.

● Risolta la problematica per cui gli utenti non visualizzavano la corretta scena d’intermezzo dopo aver vinto la finale di college.



La mia SQUADRA

● Risolto un blocco del gioco che poteva verificarsi quando l’utente seguiva un obiettivo scaduto.

● Risolta una problematica che impediva alla barra di progresso di mostrare i progressi degli obiettivi seguiti.

● Risolte alcune problematiche nell’interfaccia durante il miglioramento e l’applicazione dei distintivi alle carte giocatore.



La mia LEGA/Il mio GM

● I contenuti condivisi 2K (classi draft/giocatori/roster) dovrebbero ora funzionare correttamente quando consultati.

● Rifiniti – su segnalazione della community – i miglioramenti al progresso giocatore. Con il nostro nuovo sistema “alti e bassi”, il progresso/regresso del giocatore in NBA 2K21 è stato completamente riscritto per offrire un livello di dinamismo tale che gli utenti non sperimenteranno mai il medesimo arco di una carriera in salvataggi diversi.

● Risolta una problematica de La mia LEGA per cui il gioco poteva bloccarsi selezionando l’opzione Salva con nome dopo aver effettuato l’accesso alla lista dei salvataggi condivisi.