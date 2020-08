NBA 2K21 – Ora disponibile la Demo del gioco

2K ha rilasciato oggi la demo di NBA 2K21 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La demo di quest’anno include quattro squadre giocabili. Sfruttate la vostra mentalità Mamba con Kobe Bryant e gli All-Time Lakers, sperimentate la grandezza con l’iconico Bill Russell e gli All-Time Celtics o dominate il campo con Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard con i contendenti al titolo NBA Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers.



La demo NBA 2K21 offre l’opportunità di provare alcune delle più recenti innovazioni di gameplay.

Dalle principali innovazioni al Pro Stick a un sistema di tiro ridisegnato, NBA 2K21 offre un sacco di nuovi aggiornamenti, miglioramenti e modifiche che portano la serie a un nuovo livello.



Inoltre, la demo annuncia il ritorno del sempre popolare MyPLAYER.

Ci sono un sacco di cose nuove da controllare, tra cui la nuova aggiunta di guardie di 6’8 punti, inoltre potrai portare il giocatore creato dalla demo al gioco a partire dal 4 settembre.

Sia che tu voglia tagliare a canestro come Russell Westbrook, creare spazi come Jayson Tatum o comandare il campo dall’alto come Nikola Jokić, in NBA 2K21 potrai farlo.



Infine, a causa del ritardo nell’inizio della stagione NBA 2020-21, NBA 2K sta adottando un nuovo approccio alle valutazioni dei giocatori per NBA 2K21. Quest’anno, NBA 2K aggiornerà i rating dei giocatori al momento del rilascio di NBA 2K21 per le console di nuova generazione, dopo il completamento della stagione NBA 2019-20, per garantire che i rating riflettano le prestazioni del giocatore in questa stagione. In quel momento, tutti i rating aggiornati dei giocatori NBA saranno implementati in NBA 2K21 per le console attuali e di prossima generazione.