Mustang – Tutte le novità in DVD e Bluray di Ottobre

Dopo il successo del primo capitolo, grazie ad Adler Entertainment arriva il nuovo attesissimo e terrificante 47 METRI UNCAGED (ed. CG/Adler) diretto da Johannes Roberts con Sistine Stallone, Corinne Foxx, Sophie Nelisse e John Corbett. Le edizioni Dvd e Blu-Ray sono accompagnate negli extra da interviste al Cast e dal Trailer. Il film è disponibile anche On Demand sulla piattaforma CG Digital.

Quattro ragazze decidono di fare un’immersione tra le rovine di una città sommersa. Tra momenti di divertimento e varie sfide scopriranno presto di non essere sole. Il claustrofobico labirinto di caverne sommerse dà accesso al territorio occupato dalle più letali specie di squali dell’oceano.

Shia LaBeouf e Dakota Johnson sono i protagonisti di un’avventura moderna in stile Mark Twain per sognare senza limiti: IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di Tyler Nilsone e Michael Schwartz arriva in Dvd e Blu-Ray in edizione CG/Officine UBU, accompagnato negli extra da Trailer, Photogallery, Intervista al cast e Featurette. Il film è disponibile anche On Demand sulla piattaforma CG Digital.

Zak, un giovane ragazzo con la sindrome di Down, scappa dalla casa di cura dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare un wrestler professionista. In un’imprevista svolta del destino, la strada di Zak s’ incrocia con quella di Tyler, un burbero fuorilegge in fuga. Tra i due nascerà un’amicizia così forte da riuscire persino a convincere Eleanor, amorevole ma determinata tutrice di Zak, a unirsi al loro viaggio verso la Florida.

MADEMOISELLE il thriller di rara bellezza e intensità, diretto dall’acclamato regista del cult “Old Boy”, Park Chan-Wook, e ispirato al romanzo “Ladra” di Sarah Waters, arriva in Dvd in edizione Mustang/Altre Storie (Il Blu Ray sarà disponibile da novembre).

Bafta Awards: Miglior Film Straniero – Cannes Film Festival: Official Selection -Candidato ai Critics Choice Award

Nella Corea degli anni ’30, durante l’occupazione giapponese, una ragazza viene assunta come ancella di un’ereditiera giapponese che vive in una grande tenuta di campagna con il prepotente zio. L’ancella ha però un segreto: è una borseggiatrice. Reclutata da un truffatore che si finge un conte giapponese, Sookee deve aiutarlo a sedurre la signora per convincerla a fuggire con lui, derubarla delle sue ricchezze e rinchiuderla in un manicomio.

In LA ROSA VELEONSA, le star John Travolta e Morgan Freeman sono protagonisti di un thriller ambientato nel mondo del football diretto da Francesco Cinquemani, George Gallo, Luca Giliberto (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Adler, anche On Demand su CG Digital).

LETIZIA BATTAGLIA – SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto è un ritratto personale e intimo sulla fotoreporter palermitana Letizia Battaglia, simbolo della lotto contro la mafia (in Dvd ed. Mustang/I Wonder, anche On Demand su CG Digital).

69° Berlinale: Panorama- Sundance Film Festival – Biografilm Film Festival

THE ICED HUNTER è il nuovo il fantasy horror scritto e diretto Davide Cancila (In Dvd e On Demand ed. CG).

Dal regista Premio Oscar Peter Jackson arriva in Dvd e Blu-Ray (ed. CG/Universal) il cult movie con Michael J. Fox che mixa thriller, horror e commedia, SOSPESI NEL TEMPO.

Per la prima volta in Dvd Il film che segnò il grande ritorno di Marlon Brando al cinema e che gli valse la nomination ai Golden Globe e agli Oscar, UN’ARIDA STAGIONE BIANCA (in Dvd ed. Mustang).

Per la prima volta in DVD un CULT con Luca Barbareschi e Carole Alt, BYE BYE BABY; i contributi extra di questa edizione sono curati dal professore e critico Rocco Moccagatta (in Dvd ed. Mustang).

DAL 20 OTTOBRE

CG Entertainment propone due “classici” del pluripremiato maestro Marco Bellocchio, MARCIA TRIONFALE e SALTO NEL VUOTO.

L’ALLENATORE NEL PALLONE, un CULT assoluto e intramontabile della commedia è disponibile per la prima volta in BLU-RAY in edizione realizzatadalla versione RESTAURATA con il sostegno di Infinity, RTI gruppo Mediaset (in Blu-Ray ed. Mustang -“La cineteca di Gianni Canova”).

Nuova Edizione Dvd per BOROTALCO il film cult di Carlo Verdone con Eleonora Giorgi; edizione con intervista inedita a Verdone, che confronta la storia di allora a come sono i comportamenti umani oggi. A cura di Marco Spagnoli (in Dvd ed. Mustang – il Blu Ray è già disponibile).

DAYLIGHT – TRAPPOLA NEL TUNNEL, l’esplosivo action movie con Sylvester Stallone (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Universal).

SEGUE SOTTO LA PROGRAMMAZIONE COMPETA

USCITE 6 OTTOBRE

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film CG/Alder 47 metri Uncaged Johannes Roberts in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/47-metri-uncaged/f60076/ CG/Officine UBU In viaggio verso un sogno Tyler Nilson \ Michael Schwartz in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/in-viaggio-verso-un-sogno/f63001/ Mustang/Altre Storie Mademoiselle Park Chan-Wook in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/mademoiselle/f23077/ CG/Cinecittà Luce Dafne Federico Bondi in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/dafne/f22106/ CG/Wanted Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole Linda Hambäck in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/gordon-paddy-e-il-mistero-delle-nocciole/f22064/ General Video L’anarchico venuto dall’America Gabriele Cecconi in Dvd https://www.cgentertainment.it/novita/ CG/Alder Comportamenti molto cattivi Tim Garrick in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/comportamenti-molto-cattivi/f22224/ CG/Alder Words And Pictures Fred Schepisi in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/words-and-pictures/f22225/ CG/Universal Sospesi nel tempo Peter Jackson in Dvd, in Blu-Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/sospesi-nel-tempo/f62010/ Mustang Un’arida stagione bianca Euzhan Palcy in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/unarida-stagione-bianca/f23007/ Mustang Bye Bye Baby Enrico Oldoini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/bye-bye-baby/f23079/ Mustang Volevo i pantaloni Maurizio Ponzi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/volevo-i-pantaloni/f20003/ CG/Sony Il sarto di Panama John Boorman in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-sarto-du-panama/f61025/ CG Entertainment Beati i ricchi Salvatore Samperi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/beati-i-ricchi/f60501/ CG Entertainment Quando le donne persero la coda Pasquale Festa Campanile in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/quando-le-donne-persero-la-coda/f60502/

USCITE 20 OTTOBRE