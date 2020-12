Mustang – Tutte le novità in DVD e Bluray di Dicembre

Scopriamo insieme le novità in arrivo in DVD e Bluray con Mustang Entertainment per il mese di Dicembre!

NOVITA’

DAL 1 DICEMBRE

Scott Adkins (“The Expendables 2”) è protagonista di una corsa contro il tempo tra servizi segreti inglesi e KGB in un esplosivo thriller di spionaggio! LEGACY OF LIES (in Dvd e dal 15 dicembre in Blu-Ray ed. CG/Adler; anche On Demand su CG Digital).

Roberto D’Antona con CALEB offre una nuova lettura dell’affascinante figura del vampiro (in Dvd e Blu-Ray ed. CG Entertainment/ L/D; anche On Demand su CG Digital).

MONOS-UN GIOCO DA RAGAZZI il sorprendente survival thriller di Alejandro Landes tra “Apocalypse now” di Francis Ford Coppola e “Il signore delle mosche” di Peter Brook (in Dvd Mustang/I Wonder).

BFI London Film Festival 2019: Miglior Film – Berlinale 2019 – Sundance Film Festival 2019:World Cinema Dramatic Special Jury Award

ATELIER DEL CINEMA – CORTOMETRAGGI D’AUTORE, cinque troupe, guidate da giovani registi, si sono messe alla prova per realizzare cinque film unici, sotto la supervisione artistica di un maestro d’eccezione, Silvio Soldini (in Dvd ed. CG/OFFICINE; anche On Demand su CG Digital).

DAL 15 DICEMBRE

Christina Ricci e John Cusack sono i protagonisti di un thriller in cui la tecnologia si trasforma in un nemico pericoloso da cui fuggire: DISTORTED – NIENTE È COME SEMBRA (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Adler; anche On Demand su CG Digital).

L’incredibile storia vera della due volte Premio Nobel MARIE CURIE nel film di Marie Noëlle (in Dvd ed. CG/Valmyn; anche On Demand su CG Digital).

Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè e Francesco Pannofino nella commedia sentimentale sulle seconde occasioni SI MUORE SOLO DA VIVI di Alberto Rizzi (in Dvd ed. Fandango; anche On Demand su CG Digital). Bari International Film Festival 2020: Official Selection

Il premio Oscar® Barry Levinson (“Rain Man”, “Good Morning Vietnam”) dirige un inedito ed esilarante Al Pacino in THE HUMBLING la commedia tratta dal best-seller “L’umiliazione” di Philp Roth (in Dvd CG/Iervolino Entertainment; anche On Demand su CG Digital). 71° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

GRANDI RISCOPERTE

DAL 1 DICEMBRE

Per la prima volta in Dvd la Nuova Versione Restaurata e Integrale di ULTIMO TANGO A PARIGI di Bernardo Bertolucci, con nuovi extra. Ancora un super classico con protagonista Marlon Brando, questa volta nel capolavoro di Gillo Pontecorvo, QUEIMADA in Dvd e dal 15 dicembre per la prima volta in Blu-Ray (ed. CG/Grimaldi).

Nuova edizione restaurata in Dvd e per la prima volta in Blu-Ray de I SOLITI IGNOTI VENT’ANNI DOPO, sequel del classico della commedia con Mastroianni e Gassman(ed. Mustang -“La cineteca di Gianni Canova”).

DAL 15 DICEMBRE

Mustang propone 2 film PER LA PRIMA VOLTA IN DVD:

I SEDUTTORI DELLA DOMENICA, un’inedita commedia ad episodi con un grande cast, Roger Moore, Lino Ventura, Ugo Tognazzi e Gene Wilder. LE COPPIE, tre episodi d’autore, diretti da Mario Monicelli, Alberto Sordi e Vittorio De Sica, con Monica Vitti, Alberto Sordi e Vittorio De Sica. Contiene l’introduzione al film del critico e professore Rocco Moccagatta.

In occasione dei 45 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, CG entertainment, dopo aver pubblicato le nuove edizioni Dvd de IL DECAMERON (dal 3 novembre) e I RACCONTI DI CANTERBURY (dal 17 novembre), completa la “Trilogia della vita” con la pubblicazione della nuova edizione Dvd de IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE, Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes (ed. CG/Grimaldi).

Torna disponibile VIAGGI DI NOZZE in una nuova edizione Dvd accompagnata da nuovi contributi extra di Carlo Verdone a cura di Marco Spagnoli (ed. Mustang).

SEGUE TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE DEL MESE:

USCITE 1 DICEMBRE:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film CG/Adler Legacy of Lies Adrian Bol in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/legacy-of-lies/f60094/ CG/L/D Caleb Roberto D’Antona in Dvd, in Blu-Ray eOn Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/caleb/f60070/ Mustang/I Wonder Monos – Un gioco da ragazzi Alejandro Landes in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/monos-un-gioco-da-ragazzi/f23094/ CG/Draka Magari resto Mario Parruccini in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/magari-resto/f60079/ CG/Draka Bunuel – Nel labirinto delle tartarughe Salvador Simó in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/bunuel-nel-labirinto-delle-tartarughe/f60092/ CG/OFFICINE Atelier del cinema – Cortometraggi d’autore con la supervisione di Silvio Soldini in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/atelier-del-cinema-2020/f60097/ CG/Grimaldi Ultimo tango a Parigi – Versione restaurata Bernardo Bertolucci in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/ultimo-tango-a-parigi/f60056/ CG/Grimaldi Queimada Gillo Pontecorvo in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/queimada/f60069/ Mustang/RTI I soliti ignoti vent’ anni dopo – Versione Restaurata Amanzio Todini in Dvd e per la prima volta in Blu Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/i-soliti-ignoti-vent-anni-dopo/f36083/ Mustang/RTI Vacanze in America Carlo Vanzina in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/vacanze-in-america/f0060/ Mustang/RTI Il corsaro nero Sergio Sollima in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-corsaro-nero/f23095/ Mustang/RTI Zanna bianca Lucio Fulci in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/zanna-bianca/f23096/

USCITE 15 DICEMBRE: