Mustang – Tutti i titoli di Novembre in DVD e Bluray

Un mese ricco di titoli importanti quello di Mustang Entertainment in cui spiccano i Bluray di Mademoiselle di Park Chan-Wook e L’Allenatore nel Pallone di Sergio Martino con il leggendario Lino Banfi. Scopriamo insieme i titoli più interessanti.

Miriam Leone e Simone Liberati sono i protagonisti della commedia romantica L’AMORE A DOMICILIO di Emiliano Corapi (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Adler anche On Demand su CG Digital).

ANDRON – BLACK LABYRINTH di Francesco Cinquemani è un sci-fi dal respiro internazionale con un grande cast: Michelle Ryan, Danny Glover, Alec Baldwin e Skin (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Iervolino Entertainment anche On Demand su CG Digital).

Arriva finalmente in alta definizione BLU RAY MADEMOISELLE il thriller di rara bellezza e intensità, diretto dall’acclamato regista del cult “Old Boy”, Park Chan-Wook (ed. Mustang/Altre Storie).

Con sensibilità e grande empatia Rebekah Fortune con il suo JUST CHARLIE – DIVENTA CHI SEI affronta le molte complessità della diversità di genere, celebrando il potere della Famiglia (in Dvd ed. CG/Valmyn anche On Demand su CG Digital).

DAL 17 NOVEMBRE

LA VACANZA di Enrico Iannaccone segna il ritorno al cinema di Catherine Spaak, in un film inteso e delicato sull’incontro inaspettato tra due anime diverse (in Dvd ed. CG/Adler, anche On Demand su CG Digital).

LA GOMERA – L’ISOLA DEI FISCHI di Corneliu Porumboiu è una delle più originali e bizzarre commedie noir della stagione; 72° Cannes Film Festival – 37° Torino Film Festival (in Dvd ed. CG/Valmyn anche On Demand su CG Digital).

GLI ANNI AMARI di Andrea Adriaticoracconta la vita breve ma intensa di Mario Mieli, intellettuale e attivista del movimento omosessuale (in Dvd ed. Mustang/ I Wonder).

Un camaleontico Vincent Cassel veste i panni del maestro del post-impressionismo nel biopic GAUGUIN di Edouard Deluc(in Dvd ed. CG/Draka).

PER LA PRIMA VOLTA

Dal romanzo CULT diretto dal suo scrittore, Andrea De Carlo, arriva in DVD TRENO DI PANNA, primo titolo della collana “Parliamo d’amore” curata dal professore e critico Rocco Moccagatta (ed. Mustang).

Athina Cenci, Barbara De Rossi, Marina Suma, Laura Betti, Mara Venier in un thriller tutto al femminile diretto da Franco Ferrini, CARAMELLE DA UNO SCONOSCIUTO (in Dvd ed. Mustang).

L’ALLENATORE NEL PALLONE, un CULT assoluto e intramontabile della commedia è disponibile per la prima volta in BLU-RAY in edizione realizzatadalla versione RESTAURATA con il sostegno di Infinity, RTI gruppo Mediaset (in Blu-Ray ed. Mustang -“La cineteca di Gianni Canova”).

DAL 17 NOVEMBRE

Un grande Alberto Sordi in ANASTASIA, MIO FRATELLO… un film inedito di Steno tratto dal libro di Salvatore Anastas (in Dvd ed. Mustang).

Debutta in Dvd SOLO ANDATA, noir francese tratto dal romanzo di Henry Edward Helseth e diretto da José Giovanni, regista di “Ultimo domicilio conosciuto”(ed. Mustang).

TORNA PIER PAOLO PASOLINI

In occasione dei 45 anni dalla scomparsa del poeta e regista, CG entertainment, dopo aver pubblicato “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, rende ora disponibili in nuove edizioni Dvd IL DECAMERON (dal 5 novembre) e I RACCONTI DI CANTERBURY (dal 17 novembre). La Trilogia della vita sarà completata con la pubblicazione dall’1 dicembre de IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE. Le edizioni Dvd sono accompagnate da nuovi contenuti di approfondimento.

BOX SET DA COLLEZIONE

Dal 5 novembre Mustang rende disponibili 3 box dedicati a 3 campioni della commedia italiana

COLLEZIONE PAOLO VILLAGGIO (contiene “Dottor Jekyll e gentile signora”, ” Sogni mostruosamente proibiti” e “Cari fottutissimi amici”).

COLLEZIONE RENATO POZZETTO (contiene “Mia moglie è una strega”, “Da grande”, e “Papà dice messa”).

COLLEZIONE ADRIANO CELENTANO (contiene “Bluff”, “Zio Adolfo in Arte Fuhrer”, “Asso”).

SEGUE SOTTO LA PROGRAMMAZIONE COMPETA

USCITE DEL 5 NOVEMBRE:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film CG/Alder L’amore a domicilio Emiliano Corapi in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lamore-a-domicilio/f60078/ CG/Iervolino Entertainment Andròn – Black Labyrinth Francesco Cinquemani in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/andron-black-labyrinth/f60081/ CG/Valmyn Just Charlie – Diventa chi sei Rebekah Fortune in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/just-charlie-diventa-chi-sei/f60087/ CG/Draka Almost Dead Giorgio Bruno in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/almost-dead/f60089/ Mustang/Altre Storie Mademoiselle Park Chan-Wook in Blu Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/mademoiselle/f23077/ GVR Le meraviglie di Betlemme Tommaso Santi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/le-meraviglie-di-betlemme/f23082/ CG/Grimaldi Il Decameron Pier Paolo Pasolini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-decameron/f60074/ Mustang entertainment L’allenatore nel pallone Sergio Martino in Blu Ray – PER LA PRIMA VOLTA https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lallenatore-nel-pallone/f90005/ Mustang entertainment Treno di panna Andrea De Carlo in Dvd – PER LA PRIMA VOLTA https://www.cgentertainment.it/film-dvd/treno-di-panna/f23083/ Mustang entertainment Caramelle da uno sconosciuto Franco Ferrini in Dvd – PER LA PRIMA VOLTA https://www.cgentertainment.it/film-dvd/caramelle-da-uno-sconosciuto/f23081/ Mustang entertainment Collezione Paolo Villaggio: Dr. Jekyll e gentile Signora – Cari fottutissimi amici – Sogni mostruosamente proibiti Stefano Vanzina \ Neri Parenti \ Mario Monicelli in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/collezione-paolo-villaggio/f23044/ Mustang entertainment Collezione Renato Pozzetto: Mia moglie è una strega – Da grande – Papà dice Messa Castellano & Pipolo \ Franco Amurri \ Renato Pozzetto in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/collezione-renato-pozzetto/f23089/ Mustang entertainment Collezione Adriano Celentano: Asso – Bluff – Zio Adolfo in arte Führer Sergio Corbucci \ Castellano & Pipolo \ Renato Pozzetto in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/collezione-adriano-celentano/f23088/ Mustang entertainment Il presidente del Borgorosso Football Club Luigi Filippo D’Amico in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-presidente-del-borgorosso-football-club/f1572/ CG entertainment D’amore si muore Carlo Carunchio in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/damore-si-muore/f60505/ CG entertainment Malizia Salvatore Samperi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/malizia/f60509/ CG entertainment Malizia 2mila Salvatore Samperi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/malizia-2mila/f60507/ CG/Universal Bullet Proof Ernest R. Dickerson in Dvd, in Blu-Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/bullet-proof/f62016/

USCITE DEL 17 NOVEMBRE: