Mustang Entertainment – Tutte le uscite in DVD e Bluray di Settembre

Scopriamo insieme tutti i film in arrivo a settembre con Mustang Entertainment in DVD e Bluray!

-NOVITA’-

DALL’8 SETTEMBRE

DOPPIO SOSPETTO il noir al femminile dal sapore hitchcockiano, ricco di colpi di scena e capace di inchiodare il pubblico alla poltrona. Vincitore di 9 premi Magritte il film è diretto ds Olivier Masset-Depasse, già autore di “Illegal” (in Dvd, Blu-Ray e On Demand su CG Digital, ed. CG/Teodora).

Presentato al 73° Festival di Venezia, arriva ora inDvd, Blu-Ray e On Demand su CG Digital (ed. CG/IE).

THE BLEEDER di Philippe Falardeau con Liev Schreiber e Naomi Watts: l’incredibile storia vera del campione di box Chuck Wepner, il vero Rocky Balboa, che sconfisse Alì e che ispirò Sylvester Stallone!

DOPO LA GUERRA di Annarita Zambrano, un’opera che indaga le ferite aperte della lotta armata nell’Italia di oggi, con Giuseppe Battiston. Premiato ai Nastri d’Argento per il Miglior regista esordiente e il Miglior attore protagonista(in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

DAL 22 SETTEMBRE

L’HOTEL DEGLI AMORI SMARRITI la commedia romantica di Christophe Honoré con Chiara Mastroianni, premiata al 72° Festival di Cannes (in Dvd, Blu-Ray e On Demand su CG Digital, ed. CG/Officine Ubu).

PERTINI, IL COMBATTENTE: Giancarlo De Cataldo e Graziano Diana tracciano un ritratto di Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani; tratto dal romanzo di Giancarlo De Cataldo (in Dvd ed. Mustang/Altre Storie).

SIAMO TUTTI ALBERTO SORDI?: docufilm realizzato in occasione del centenario della nascita di Sordi da Fabrizio Corallo le attraverso immagini di alcuni suoi film, di partecipazioni televisive e pubbliche, testimonianze e ricordi di coloro che hanno lavorato con lui (in Dvd e On Demand su CG Digital, ed. CG/Surf).

HOPE LOST di David Petrucci: un thriller che indaga il tema dello sfruttamento delle donne, con un cast All Star: Misha Barton, Danny Trejo, Michael Madsen (in Dvd e On Demand su CG Digital, ed. CG/IE).

-LE RISCOPERTE-

DALL’8 SETTEMBRE

SOMEWHERE il film Leone d’oro della regista di ‘Lost in Translation’, Sofia Coppola (in Dvd ed. Mustang)

DAL 22 SETTEMBRE

PER LA PRIMA VOLTA IN BLU-RAY la versione restaurata di BOROTALCO, il film cult di Carlo Verdone con Eleonora Giorgi, pubblicato nella collana LA CINETECA DI GIANNI CANOVA (ed. Mustang); il classico del cinema di Nanni Moretti LA MESSA E’ FINITA (in Dvd ed. Mustang).

MINERVA PICTURES – RARO VIDEO

Dal prestigioso listino Minerva Pictures e CG Entertainment rende nuovamente disponibile una selezione di titoli imperdibili:

CULT

F.F.S.S. di Renzo Arbore con Roberto Benigni – DALL’8 SETTEMBRE

NAPOLI SERENATA CALIBRO 9 uno dei migliori poliziotteschi targati Mario Merola! – DALL’8 SETTEMBRE

CLASSICI

GLI INTOCCABILI del Maestro Montaldo con John Cassavetes – DALL’8 SETTEMBRE

SPLENDORI E MISERIE DI MADAME ROYALE di Vittori Caprioli: una commedia

dissacrante con Ugo Tognazzi – DALL’8 SETTEMBRE

JACKIE CHAN

Al grande interprete orientale è dedicato un cofanetto da Collezione da 3 Dvd (contiene New Police Story, e The Mith, il risveglio di un eroe) a cui si aggiungono in edizione singola film THE MYTH e TWIN DRAGONS – DALL’8 SETTEMBRE

…e molti altri ancora!

SEGUE SOTTO LA PROGRAMMAZIONE COMPETA DELL’8 E 22 SETTEMBRE

USCITE 8 SETTEMBRE



TITOLO REGIA FORMATO Link al film CG/Teodora Doppio sospetto Olivier Masset-Depasse in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/sapore-di-mare/f20894/ CG/IE The Bleeder Philippe Falardeau in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/the-bleeder/f60065/ Mustang/ I Wonder Dopo la guerra Annarita Zambrano in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/dopo-la-guerra/f23070/ Mustang Entertainment Somewhere Sofia Coppola in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/somewhere/f23072/ Mustang Entertainment Vai gorilla Tonino Valeri in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/vai-gorilla/f23071/ Mustang Entertainment Voltati Eugenio Luigi Comencini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/vai-gorilla/f23071/ CG/RARO Video Là-Bas – Educazione criminale Guido Lombardi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/voltati-eugenio/f23068/ CG/RARO Video Gli intoccabili Giuliano Montaldo in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/gli-intoccabili/f33402/ CG/RARO Video Follia Omicida Riccardo Freda in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/follia-omicida/f33400/ CG/Minerva FF. S.S. Cioè che mi hai portato a fare… Renzo Arbore in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/ff-ss-cioe-che-mi-hai-portato-a-fare/f33399/ CG/Minerva Kleinhoff Hotel Carlo Lizzani in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/kleinhoff-hotel/f33413/ CG/Minerva All’ombra delle aquile Ferdinando Baldi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/allombra-delle-aquile/f33389/ CG/Minerva Napoli Serenata Calibro 9 Alfonso Brescia in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/napoli-serenata-calibro-9/f33428/ CG/Minerva Tentazioni (ir)resistibili Stuart Blumberg in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/tentazioni-irresistibili/f33272/ CG/Minerva The Myht – Il risveglio di un eroe Stanley Tong in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/the-myht-il-risveglio-di-un-eroe/f33446/ CG/Minerva Twin Dragons Tsui Hark \ Ringo Lam in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/twin-dragons/f33448/ CG/Minerva Jackie Chan Collection Benny Chan \ Stanley Tong Box 3 DVD https://www.cgentertainment.it/film-dvd/jackie-chan-collection/f33450/ CG/Minerva Il Tagliaerbe Brett Leonard in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-tagliaerbe/f33408/ CG/Minerva Dragon Crusaders Mark Atkins in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/dragon-crusaders/f33396/ CG/Minerva SAF3 Gregory J. Bonann \ Tanquil Lisa Collins Box 4 DVD https://www.cgentertainment.it/film-dvd/saf3/f33440/ CG/Minerva L’amante di Lady Chatterley Frank De Niro in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lamante-di-lady-chatterley/f33422/ CG/Minerva Splendori e miserie di Madame Royale Vittorio Caprioli in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/splendori-e-miserie-di-madame-royale/f33442/ CG/Minerva Io Gilda Andrea Bianchi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/io-gilda/f33411/ CG/Minerva Il marito in vacanza Maurizio Lucidi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-marito-in-vacanza/f33406/ CG/Minerva Certo, certissimo, anzi… probabile Marcello Fondato in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/certo-certissimo-anzi-probabile/f33395/ CG/Minerva L’immoralità Massimo Pirri in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/limmoralita/f33423/

USCITE 22 SETTEMBRE