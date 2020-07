Mustang 45 nuovi titoli in arrivo in DVD e Bluray

Un’estate ricca di novità con 45 nuove uscite distribuite da Mustang Entertaiment in DVD e Bluray il 16 e 23 Luglio!

Dal prestigioso listino Adler Entertainment CG pubblica: DRAGGED ACROSS CONCRETE – POLIZIOTTI AL LIMITE lo spietato thriller diretto da S.Craig Zahler presentato al 75° Festival di Venezia con l’inedita coppia Mel Gibson e Vince Vaughn (In Dvd, Blu-Ray e On Deman su CG Digital); dal maestro David Cronenberg MAPS TO THE STARS (in Dvd, Blu-Ray e On Deman su CG Digital); BLOOD MONEY – A QUALSIASI COSTO l’action movie di Lucky McKee con John Cusack (in Dvd, Blu-Ray e On Deman su CG Digital); la commedia con il premio Oscar Julianne Moore THE ENGLISH TEACHER di Craig Zisk (in Dvd, Blu-Ray e On Deman su CG Digital); dal regista di “Sliding Doors”, Peter Howitt, UN RAGIONEVOLE DUBBIO con Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, (in Dvd, Blu-Ray e On Deman su CG Digital); FALLI FUORI MALONE di Russell Mulcahy un avvincente noir d’azione (in Dvd e On Deman su CG Digital); l’horror con Mischa Barton APARTMENT 1303 di Michael Taverna (in Dvd, Blu-Ray e On Deman su CG Digital).

SALO’ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA per la PRIMA VOLTA la versione RESTAURATA dell’ultimo film di Pier Paolo Pasolini, in un’edizione da collezione ricca di extra (in Dvd e in Blu Ray ed. CG Entertainment).

Prosegue la collana LA CINETECA DI GIANNI CANOVA con BASTA GUARDARLA di Luciano Salce; il film è accompagnato da un’introduzione di Gianni Canova dal titolo spassoso “Luci del varietà in salsa ruspante” (in Dvd ed. Mustang). Torna disponibile in BLU-RAY il film capolavoro di Frank Darabont, con Tim Robbins e Morgan Freeman, LE ALI DELLA LIBERTA’ (in Blu-Ray ed. CG Entertainment).

La Versione Restaurata in 4K di SAPORE DI MARE in Blu-Ray + 1 Dvd di Extra: in un box da collezione il film cult di Carlo Vanzina in BLU RAY accompagnato da un DVD con 90 minuti di extra; pubblicato nella collana dal titolo “L’Italia di Carlo & Enrico Vanzina” a cura di Rocco Moccagatta (ed. Mustang).

PER LA PRIMA VOLTA IN DVD METALMECCANICO E PARRUCCHIERA: Il premio Oscar® Lina Wertmüller dirige una commedia tra vicende politiche, amorose, intrighi, colpi di scena e battute di qualità (in Dvd ed. Mustang).

100° ALBERTO SORDI: in occasione del centenario dalla nascita di Alberto Sordi Mustang pubblica GASTONE di Mario Bonnard.

Dal listino Minerva Pictures CG Entertainment rende nuovamente disponibile una selezione di titoli imperdibili: dall’action GAME OF DEATH con Wesley Snipes, alla commedia in salsa napoletana TAKE FIVE, da ROB-B-HOOD con un inedito Jackie Chan in veste comica, all’horror cult NIGHTMARE DETECTIVE diretto dal maestro Shinya Tsukamoto, per un totale di 27 film!

USCITE DEL 16 LUGLIO:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film CG Enetertainment/Adler Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite S. Craig Zahler in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/dragged-across-https://www.cgentertainment.it/film-dvd/dragged-across-concrete/f60061/ CG Enetertainment/Adler Blood Money – A qualsiasi costo Lucky McKee in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/blood-money-a-qualsiasi-costo/f60062/ CG Enetertainment/Adler Maps to the Stars David Cronenberg in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/maps-to-the-stars/f22170/ CG Enetertainment/Adler Falli fuori Malone! Russell Mulcahy in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/give-em-hell-malone/f60063/ CG Enetertainment/Adler Un ragionevole dubbio Peter Howitt in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/un-ragionevole-dubbio/f22168/ CG Enetertainment/Adler The English Teacher Craig Zisk in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/the-english-teacher/f22169/ CG Enetertainment/Adler Apartment 1303 Michael Taverna in Dvd, in Blu-Ray e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/apartment-1303/f22171/ CG Entertainment Le ali della libertà Frank Darabont in Blu-Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/le-ali-della-liberta/f3060/ CG Entertainment Salò o le 120 giornate di Sodoma – Restaurato Pier Paolo Pasolini in Dvd, in Blu-Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/salo-e-le-120-giornate-di-sodoma/f60043/ Mustang Entertainment Basta guardarla Luciano Salce in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/basta-guardarla/f23045/ Mustang Entertainment Tutto molto bello Paolo Ruffini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/tutto-molto-bello/f23057/ Mustang Entertainment Tutti possono arricchire tranne i poveri Mauro Severino in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/tutti-possono-arricchire-tranne-i-poveri/f23058/ Mustang Entertainment Difendimi dalla notte Claudio Fragasso in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/difendimi-dalla-notte/f23060/ CG Entertainment/Universal Terremoto Mark Robson in Dvd e in Blu-Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/terremoto/f62008/

