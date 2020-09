Mister Link – La nuova avventura animata di Laika al cinema – Recensione

Arriva nei cinema italiani Mister Link (Missing Link), l’ultima attesissima creazione animata diretta da Chris Butler per la Laika Entertainment, che ha ottenuto una nomination ai Premi Oscar 2020 nella categoria Miglior Film D’Animazione e vincitore del Golden Globe.

Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) è un aristocratico esploratore che spera di riuscire ad entrare a far parte di un elitario club di avventurieri. Finalmente il suo momento arriva quando gli viene data la possibilità di catturare una creatura leggendaria mai vista prima, di cui nessuno è riuscito a provare l’esistenza, un Sasquatch.

Cosa funziona in Mister Link

Il film è sofisticato nella sua interpretazione del genere avventuroso, introduce tematiche sociali ed ecologiche ed è forte del suo umorismo irriverente, abbastanza accessibile anche ai bambini. La cosa più impressionante, tuttavia, è il continuo impegno di Laika per una messa in scena distinta, molto più leggera rispetto alle produzioni precedenti e più dark; colori tenui e trame più naturali arricchiscono ulteriormente il film.

Perché non guardare Mister Link

Sebbene sia minuziosamente dettagliata e spesso visivamente mozzafiato, la commedia avventurosa di Mister Link, che è molto più mainstream rispetto alle precedenti offerte di Laika come Kubo, sembra mancare qualcosa.

Probabilmente questa mancanza è dovuta all’estrema semplicità e linearità della sceneggiatura o al fatto che Mister Link, soffre per le caricature eccessivamente semplificate dei protagonisti e anche peggiori degli antagonisti. C’è come una mancanza di profondità che arriva anche dalla sua comicità, con un repertorio di battute che sembra ripetersi più volte. E’ come se, dopo la prima metà del film, in cui vengono introdotti personaggi e tematiche interessanti, la commedia animata non sia cresciuta.

E’ senza dubbio l’impressionante tecnica di animazione in stop-motion raggiunta da Laika Entertainment a salvare Mister Link e sicuramente un “The making of Mister Link” sarebbe interessantissimo.

Il film è al cinema dal 17 settembre con 01 Distribution in collaborazione con Leone Film Group.