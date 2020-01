Mio Fratello Rincorre i Dinosauri – Recensione del Bluray del film tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol

A seguito dello straordinario successo al botteghino, con oltre 2 milioni di incasso, Mio fratello rincorre i dinosauri, diretto da Stefano Cipani con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy De Palma tra i protagonisti, è finalmente disponibile dal 19 dicembre in DVD e Bluray grazie alla distribuzione di Eagle Pictures.

Jack/Giacomo (Francesco Gheghi), è un bambino felice che ha sempre cullato il sogno di avere un fratellino con cui giocare. Il suo desiderio viene esaudito con la nascita di Gio, nato con la sindrome di Down, ma presentatogli dai suoi genitori come “un fratello “speciale” e addirittura come un “Super Down” dal suo medico. Nell’era dei supereroi cinematografici, Jack, cresce con l’illusione che suo fratello Gio abbia i superpoteri, ma con il passare del tempo scopre la verità e con l’arrivo dell’adolescenza per lui Gio inizia a diventare un problema, tanto da spingerlo a nascondere la sua esistenza ai nuovi amici.

Ricco di sentimenti positivi e con uno sguardo reale e doveroso alla diversità e disabilità, il film diretto da Stefano Cipani si rivela una visione necessaria per la sensibilizzazione di determinate tematiche indirizzate anche alla crescita del senso civico dello spettatore. Buone le interpretazioni del cast tra le quali spicca proprio quella del piccolo e adorabile Lorenzo Sisto (Gio).

Distribuito da Eagle Pictures in una edizione doppio formato COMBO (Blu-ray e DVD), accompagnata da un booklet con prefazione inedita dell’autore Giacomo Mazzariol e il primo capitolo dell’omonimo bestseller, in omaggio il libro su DVD-Store.it, il bluray di Mio fratello rincorre i dinosauri, offre un impianto tecnico di assoluto livello e brevi ma interessanti contenuti speciali.

Il quadro video mostra immagini sempre ottimamente definite e illuminate. Non si segnalano mai segni di cedimento, ogni momento è perfettamente nitido e pulito. Sul versante audio troviamo una lodevole traccia lossless in 5.1 DTS HD Master Audio dall’apprezzabile impatto uditivo.

Per quanto riguarda il comparto dei contenuti speciali, oltre alla presenza del booklet e del film in DVD, troviamo: