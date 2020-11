Midnight Factory ora su Prime Video Channels

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media Italia dedicata interamente al genere horror, ha una fantastica notizia per tutti i suoi fan. A partire dal 4 novembre 2020, le fucine dell’orrore hanno una nuova casa su Prime Video Channels grazie al canale tematico Midnight Factory.

Una scorpacciata di titoli disponibili subito e nuovi film da divorare ogni mese.

Da oggi i clienti Prime potranno abbonarsi e usufruire del canale ovunque tramite l’app Prime Video, che offre agli spettatori una maniera semplice ed efficace per scegliere quale film vedere.

Il canale Midnight Factory è disponibile per i clienti Prime sotto forma di abbonamento aggiuntivo a 4,99 € al mese, con un periodo di uso gratuito massimo di 30 giorni, nessun tipo di contratto e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Un gran numero di titoli imperdibili targati Midnight Factory ti attendono, tra cui Zombi – Dawn of the Dead, il cult Babadook , Sinister, The Green Inferno, Street Trash ,Tigers are not afraid, Antisocial, Bliss, oltre a tantissimi horror che si aggiungeranno nei prossimi mesi, con nuovi titoli ogni mese. Per accedere ed iscriversi al canale Midnight Factory basta cliccare qui: http://bit.ly/MidnightFactory_PrimeVideoChannels