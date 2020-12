The Mauritanian, il trailer del film con Jodie Foster, Benedict Cumberbatch e Shailene Woodley

Ebbene, Covid-19 permettendo, nel giorno 19 Febbraio del prossimo anno, uscirà nei cinema statunitensi il film The Mauritanian, diretto dal valente Kevin Macdonald, regista di apprezzate opere di valore come State of Play e L’ultimo re di Scozia. Interpretato da un tris d’assi attoriali d’alto pregio, ovvero Jodie Foster, il sempre più impegnato Benedict Cumberbatch e la bellissima, sexy Shailene Woodyley.

Il film in questione s’intitola The Mauritanian e ve ne mostriamo in anteprima il suggestivo ed affascinante trailer originale.

Basato su una vicenda scandalosamente vera, The Mautitanian è la cronistoria, certosina e dettagliata, di un equivoco giudiziario alquanto tragico. Nel film, infatti, viene narrato l’episodio altamente increscioso, oltremodo scabroso, accaduto all’incolpevole Mohamedou Ould Slah (Tahar Rahim). Accusato ingiustamente di terrorismo, a causa di prove del tutto circostanziali, e di appartenere ad Al-Qā‘ida, Mohamedou viene rinchiuso nel carcere di Guantanamo. E detenuto in tale prigione di massima sicurezza per circa quattordici, lunghissimi anni terribili.

Ad attuarne la scarcerazione, perlomeno a combattere per la sua libertà in veste di agguerrita avvocatessa pronta, a ogni costo, a difendere Mohamedou, la coriacea Nancy Hollander (Jodie Foster) accompagnata dalla sua “fida scudiera”, la sensuale ed altrettanto volitiva Teri Duncan (Shailene Woodley).