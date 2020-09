Matthias & Maxime – Ora in DVD e Bluray

Matthias & Maxime, il nuovo film diretto da Xavier Dolan candidato alla Palma d’oro al Festival di Cannes 2019, dopo il grande successo di critica e il passaggio sulla piattaforma MioCinema.it e su Sky Primafila Premiere, è ora disponibile in DVD e Blu-Ray grazie a Koch Media e Lucky Red.

Xavier Dolan (La mia vita con John F. Donovan, Mommy, È solo la fine del mondo) torna a incantare il pubblico con una nuova storia sui sentimenti profondi e senza etichette. Dolan interpreta nel film Maxime, mentre Matthias è Gabriel D’Almeida. Nel cast vediamo anche Pier-Luc Funk (Rivette), Antoine Pilon (Brass), Samuel Gauthier (Frank) e Adib Alkhalidey (Shariff).

Come la maggior parte delle opere che fanno parte della sua filmografia, Matthias & Maxime è ispirato in parte ad eventi chiave della vita di Xavier Dolan. In questa pellicola il regista ha puntato i riflettori sull’importanza dell’amicizia, su persone su cui nel corso della sua vita ha fatto affidamento e con cui poteva essere pienamente se stesso. Il regista, descrivendo il film ha dichiarato “Matthias & Maxime parla di amicizie come queste. In un altro mondo, attraverso un’altra storia. Dove giovani adulti di origini diverse, di status diverso arrivano a una certa età, in questo particolare momento di cambiamento e di dibattito, e si chiedono, proprio come me, quale sia il loro posto.”

La soundtrack del film è composta da Jean-Michel Blais, pianista e compositore che vive a Montreal, in Canada, premiato nel 2019 con il Cannes Soundtrack Award per il suo lavoro nella pellicola. Il suo pezzo per pianoforte chiamato “Solitude” è stato ispirato, tra le altre fonti, da “Themes and Variations” di Franz Schubert. Tra i brani più importanti presenti nella colonna sonora ci sono “Song for Zula” dei Phosphorescent, “J’ai cherché “di Amir Haddad e “Work B**ch” di Britney Spears.

SINOSSI

Due amici d’infanzia si scambiano un bacio durante le riprese di un cortometraggio amatoriale. Il gesto, apparentemente innocuo, insinuerà in loro un dubbio persistente, minacciando l’unione della loro cerchia sociale e, alla fine, cambiando improvvisamente le loro vite.