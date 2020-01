Maleficent – Signora del Male – Oggi in Digitale e da Febbraio in DVD, Bluray e 4K

Contenuti extra, scene estese e sequenze eliminate per approfondire l’incredibile resa visiva e conoscere meglio il cast stellare del film

Maleficent – Signora del Male, secondo film Disney ispirato alla favola di Malefica, la più famigerata degli antagonisti Disney, arriva dal 30 gennaio sulle piattaforme digitali (Itunes, Google Play, Chili, Rakuten.tv e TimVision) e dal 12 febbraio nei migliori negozi fisici e online in formato 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD.

Straordinari contenuti inediti, tra cui scene estese, sequenze tagliate e una clip in esclusiva nel formato digitale, trasporteranno gli spettatori direttamente sul set dell’emozionante sequel di Maleficent, film del 2014 che vede come protagonista Angelina Jolie nel ruolo di Malefica ed Elle Fanning nel ruolo di Aurora.

I contenuti extra offrono uno sguardo ravvicinato sul processo creativo che ha dato vita al film e sul cast stellare che vi ha preso parte. Le scene estese rivelano in che modo la Regina Ingrid (Michelle Pfeiffer) riesce a manipolare Aurora, spingendola a mettere in discussione Malefica e accelerare i preparativi del matrimonio. Incluse tra le featurette anche le interviste inedite ad Angelina Jolie, che riflette sulle origini di Malefica e sul cast che interpreta le creature magiche, e a Elle Fanning, che si sofferma sulla cerimonia nuziale di Aurora e Filippo. I creatori del film, invece, svelano gli effetti speciali celati dietro gli impressionanti paesaggi e il volo delle Creature delle Tenebre, la cui resa visiva risulta incredibilmente agevole e naturale. Gli extra includono anche il videoclip del brano You Can’t Stop the Girl, interpretato da Bebe Rexha, e divertenti scene tagliate, momenti di ilarità e problemi di scarsa cooperazione dei gatti sul set.

Acquistando il film in formato digitale, si avrà accesso a un contenuto extra dedicato a Sicofante, nel quale Warwick Davis, vero veterano del genere fantasy, racconta la genesi del personaggio da lui interpretato.

Diretto da Joachim Rønning, Maleficent – Signora del Male aggiunge un altro tassello alla storia di Malefica e Aurora. Il loro rapporto, nato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto nel tempo ed è forte. Ma anche se il muro di rovi che separava il reame magico della Brughiera dal regno umano di Ulstead è stato abbattuto, il conflitto tra questi mondi continua. Aurora è innamorata del Principe Filippo e il loro matrimonio imminente è motivo di grandi celebrazioni, ma il contrasto emerso durante la cena nel Castello di Ulstead spiana la strada a una nuova alleanza delle Creature delle Tenebre. Aurora e Malefica si ritrovano così divise tra due fronti opposti in una Grande Guerra che le spingerà a mettere alla prova la loro lealtà reciproca, costringendole a chiedersi se possano davvero essere una famiglia.

Maleficent – Signora del Male è disponibile in diversi formati per consentirne la visione a tutta la famiglia su qualsiasi dispositivo. Il digitale è distribuito in 4K Ultra HD, HD e SD, mentre l’edizione fisica è disponibile nelle versioni 4K UHD, Blu-Ray e DVD. Acquistabile in pre-order anche il cofanetto contenente i due capitoli Maleficent e Maleficent – Signora del Male.

CONTENUTI EXTRA



IN ESCLUSIVA PER LE PIATTAFORME DIGITALI:

Sicofante – Il veterano del fantasy Warwick Davis spiega come ogni singolo aspetto del design del film abbia ispirato il suo personaggio.

BLU-RAY: