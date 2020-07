Mad Max: Fury Road – Titans of Cult – L’edizione da collezione più coatta e bella di sempre (Video Unboxing)

Mad Max: Fury Road – Titans of Cult: Continua la collana in steelbook dedicata ai Titani del cinema con la terza uscita firmata Warner Bros. Entertainment Italia. Dopo Blade Runner e Wonder Woman è ora il turno del meraviglioso film di George Miller con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron.

Action solidissimo caratterizzato da una trama semplice, ma molto efficace, ambientata in un futuro post-apocalittico. Max Rockatansky (Tom Hardy) unisce le sue forze con la guerriera Imperatrice Furiosa (Charlize Theron) per sfuggire e proteggere delle giovani donne dalle grinfie di Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), il folle e spietato leader di una tribù di culto. Quarto capitolo della serie di Mad Max, disteso tra seguito e reboot, vede come protagonisti anche Nicholas Hoult, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë Kravitz, Abbey Lee e Courtney Eaton.

Abbiamo parlato a lungo negli ultimi anni del capolavoro di Geroge Miller, vincitore di 6 Premi Oscar, trovate la nostra recensione qui, anche recentemente con un racconto di cinema del nostro Stefano e ora, Fury Road, torna nuovamente in catalogo home video con una nuova edizione da collezione con gadget.

La steelbook limited edition di Mad Max: Fury Road, è disponibile dal 9 luglio in esclusiva solo su Amazon e DVD Store. Custodita in una elegante cofanetto in plastica, l’edizione contiene la bellezza di 3 dischi con il film in formato 4K UHD e Bluray e il Bluray della versione “Mad Max: Fury Road Black & Chrome Edition”, quella che il regista George Miller ha definito come ‘la migliore versione del film’, in cui le incredibili immagini del film si tingono di un bianco e nero mozzafiato.

La special edition Titans of Cult include anche una spilletta di metallo che riproduce il pedale freno personalizzato di Nux, contenuta all’interno di un esclusivo mini-case in steelbook. Guarda il nostro Video Unboxing e il Photo Album per scoprire l’edizione.

Guarda il Video Unboxing di Mad Max – Fury Road -Titans of Cult – Steelbook

La steelbook limited edition di “Mad Max: Fury Road”, diretto da George Miller con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron, è disponibile dal 9 giugno e contiene 3 dischi con il film in formato 4K UHD, BluRay e un Bluray con la Black & Chrome Edition oltre a: