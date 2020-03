Le Novità Home Video del 3 Marzo di Mustang Entertainment

Classici imperdibili e novità caratterizzano la release dei titoli distribuiti da Mustang Entertainment dal 3 marzo.

Viene pubblicata per la prima volta in box da 2 Dvd e in box da 2 Blu-Ray la versione integrale e restaurata di NOVECENTO il capolavoro di Bernardo Bertolucci (ed. CG Entertainment/Grimaldi), con nuovi extra e packaging esclusivo. Proviene sempre dalla prestigiosa library Grimaldi STORIE SCELLERATE il film diretto da Sergio Citti e co-sceneggiato da Pier Paolo Pasolini.

Surf Film pubblica con CG Entertainment il documentario SONO GASSMAN! VITTORIO RE DELLA COMMEDIA, un ritratto inedito e suggestivo di un “mattatore”, per la regia di Fabrizio Corallo.

Per la collana “L’Italia di Carlo & Enrico Vanzina” edita da Mustang e curata dal professore e critico Rocco Moccagatta I MIEI PRIMI 40 ANNI di Carlo Vanzina (in 2 Dvd ed. Mustang) in un doppio Dvd che contiene la versione integrale e inedita dal film di 140 minuti.

Tra le novità arriva per i più piccoli AILO – Un’avventura tra i ghiacci (in Dvd, Blu-Ray e On Demand su CG Digital, ed. CG/Adler): immagini meravigliose di una natura incontaminata e ricca di fascino, fanno da sfondo all’emozionante storia di un cucciolo di renna nelle terre del Nord, raccontata da Fabio Volo, frutto di riprese spettacolari realizzate con tecniche avanzate.

QUANDO ERAVAMO FRATELLI di Jeremiah Zagar (in Dvd ed. Mustang/ I Wonder) è un ritratto intimo e potente della vita di una famiglia e del rapporto tra tre fratelli, opera salutata dalla critica come il nuovo «Re della terra selvaggia» e premiato al Sundance Film Festival con il Next Innovator Award.

Wanted propone il documentario candidato agli Oscar® LAST MEN IN ALEPPO, la testimonianza unica dei caschi bianchi in lotta per salvare vite umane tra i bombardamenti in Siria (in Dvd e On Demand su CG Digital ed. CG/Wanted).

John Real firma il thriller dal sapore hitchcockiano OBSESSIO – LA STORIA DI TREVERO MC NILLS (in Dvd, Blu-Ray e On Demand su CG Digital, ed. CG/Real Dreams). IL BANCHIERE ANARCHICOdi e con Giulio Base (in Dvd ed. Mustang), tratto dal racconto di Fernando Pessoa, tradotto in più di 100 lingue in tutto il mondo, una riflessione sul significato di libertà e sul mondo spietato della finanza, vincitore del Premio Persefone al 75° Festival di Venezia, presentato al 9° Beijing International Film Festival.

Segue sotto la programmazione completa del 3 marzo