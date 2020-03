Le Verità – Recensione del Bluray del film di Hirokazu Kore’eda

Le Verità: Il primo film occidentale del maestro giapponese Hirokazu Kore’eda è ora disponibile in Bluray e DVD grazie alla Eagle Pictures su licenza di Bim Distribuzione. Protagonista indiscussa della pellicola è una splendida Catherine Deneuve.

La vecchia gloria del cinema francese Fabienne Daugeville (Catherine Deneuve) in occasione della pubblicazione della sua autobiografia, riceve la visita della figlia Lumir (Juliette Binoche), sceneggiatrice trapiantata a New York, tornata in Francia con la sua famiglia, il marito attore Hank (Ethan Hawke) e la figlia Charlotte. La donna è molto amareggiata dal fatto che sua madre non le ha inviato il manoscritto prima della pubblicazione. L’incontro tra le due donne farà riemergere verità e confessioni sepolte.

Il primo film occidentale del maestro Hirokazu Kore’eda, esporta il suo talento oltre i confini della sua cinematografia orientale e sbarca in Europa attraverso un’opera come sempre elegante, minimale e caratterizzata dalla presenza di una famiglia disfunzionale che, attraverso semplici momenti di vita, si troverà a ripercorre e cercare di superare nodi esistenziali della propria esistenza.

Con una struttura che si avvale di elementi da metacinema, Le Verità, è concettualmente un film che conferma la poetica del suo autore nel raccontare storie di vite vissute, ma che in questa dimensione europea vede in gran parte mutilate quelle atmosfere e ambientazioni magiche che solo l’oriente è capace di regalare. Se volete sapere di più sul film trovate la nostra recensione qui.

Dopo l’apertura di Venezia 76 e il passaggio in sala, grazie all’accordo di distribuzione tra Eagle Pictures e Bim, Le Verità, è ora disponibile anche in Home Video in una edizione Combo con al suo interno il Bluray e il DVD del film.

L’edizione in bluray di Eagle Pictures è al momento l’unica disponibile sul mercato mondiale conosciuto, attese per Aprile e Maggio le release francese e giapponese, ed è basata sul master video con cartelli italiani. Il film è stato girato con camere Arricam per un negativo originale in 35 mm poi codificato per la sala in un Digital Intermediate 4K. Il quadro video della trasposizione domestica è caratterizzato da una definizione e dettaglio molto morbidi che emergono con maggior vigore solo sui volti dei protagonisti. Un video molto granuloso figlio del girato in 35 mm che difficilmente conquisterà chi si aspetta dall’alta definizione pulizia cristallina e dettagli taglienti. Restiamo in attesa di confronti degli appassionati con le prossime uscite estere.

Sul versante audio troviamo due tracce in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua francese. Entrambe le codifiche lavorano sullo stesso livello per quanto concerne ampiezza del suono, pulizia e regolazione dei volumi.

Totalmente assenti gli extra, un peccato considerata la presenza del regista e cast a Venezia 76. All’interno è presente anche la versione del film in DVD.