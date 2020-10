Le Guerre Horrende ora su CG Digital

E’ ora disponibile On Demand su CG Digital LE GUERRE HORRENDE di Giulia Brazzale e Luca Immesi: da questo indirizzo https://tinyurl.com/y4dumjmq è possibile noleggiare o scaricare il film in formato digitale sul proprio device e vederlo da casa.

Secondo lungometraggio di Brazzale e Immesi, dopo l’esordio di “Ritual – Una storia psicomagica”, LE GUERRE HORRENDE è una favola nera di forte ispirazione teatrale liberamente tratta dall’omonima pièce di Pino Costalunga. Il titolo prende spunto da una frase di Machiavelli che per “horrende” intendeva grandi, straordinarie.

La vicenda racconta lo straordinario incontro di tre singolari personaggi: il Capitano, ragazzo del ’99, eccentrico reduce della Grande Guerra e del secondo conflitto mondiale, ritiratosi a vivere in un misterioso bosco con il suo vecchio carrozzone da circo, insieme ad un giovane e strambo scudiero. I due trascorrono tutto il tempo a narrare ed inscenare epiche battaglie, avendo per pubblico animali ed insetti immaginari. Le storie raccontano ora di comici lamenti funebri, ora di stravaganti guerre tra formiche e mosche. In questa atmosfera fiabesca, l’arrivo di un giovane paracadutista ferito e privo di memoria, spezza il legame tra il Capitano e lo Scudiero, in un crescendo di conflitti, tensioni e colpi di scena.

Vincitore Premio Cinema Leone di Vetro 2016 con la seguente motivazione:

“Un Premio a Luca Immesi e Giulia Brazzale che nel film “Le Guerre Horrende” usano un linguaggio unico

per una commedia fantastica che indaga i conflitti umani”.

Nomination come miglior film Milano International Film Festival 2017

Selezione ufficiale Shanghai International film festival 2017

Selezione ufficiale Stockholm Independent film festival 2017

Selezione ufficiale Versi di Luce film festival 2018

Vincitore Premio miglior regia e fotografia Sugarland Film Festival 2018 (USA)

Vincitore Premio miglior make-up/vfx Caorle Independent film festival 2018

Selezione ufficiale David di Donatello 2019

Selezione ufficiale Vyborg film festival 2019 (Russia)

Premio CIN – Il Gala Del Film 2019

Festival del Cinema Italiano di San Paolo 2019

Il film è distribuito da CG entertainment anche sulle principali piattaforme digitali.