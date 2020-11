La Fortezza vol.2 – Torna in libreria la saga fantasy umoristica di Sfar e Trondheim

La Fortezza vol.2: La saga fantasy umoristica di Joann Sfar e Lewis Trondheim fa un balzo in avanti: in questo volume, ambientato nel secondo livello della Fortezza, è raccolto il ciclo di storie sull’inizio della fine di questo mondo. Tornano in libreria le avventure comiche e crepuscolari del papero Herbert e degli abitanti del ducato di Vaucanson, dentro la Terra Amata.

BAO Publishing è lieta di annunciare il secondo volume della raccolta completa della celebre saga francese creata da Joann Sfar e Lewis Trondheim: La Fortezza.



La Fortezza è un fantasy unico al mondo: la serie, articolata in trentasei capitoli, si snoda tra tre diverse epoche dagli albori alla rovina di un castello che nasconde favolosi tesori, ma è infestato da mostri assurdi. Dopo il primo volume, questo fumetto avventuroso e comico al tempo stesso fa un balzo in avanti nel tempo e comincia a raccontare storie da un futuro remoto e crepuscolare, svelando inattesi segreti sui protagonisti della saga.



Nel ducato di Vaucanson, dentro la Terra Amata, si intrecciano le avventure del papero Herbert, di un anziano drago che cerca il cimitero della sua specie per lasciarsi morire, un oscuro signore i cui sortilegi impediscono alla terra di ruotare, uno sciamano strafatto che sa dove si nasconde la cartina del nuovo mondo. E poi il mondo va in frantumi, e diventa quello segnato sulla cartina.



La saga fantasy umoristica più famosa del fumetto francese moderno creata da Sfar e Trondheim – coadiuvati nei due capitoli finali da Andreas e Blanquet – in questo secondo volume racconta l’inizio della fine di questo mondo. Sono qui raccolte le storie originali Il crepuscolo della Fortezza da 101 a 103 più Mostri della Fortezza 3 e 4, per completare la storia dell’Armageddon del livello 103 e seguire l’ordine dei livelli della Fortezza in cui si ambienta ciascun episodio (che era iniziato con Zenit).

La Fortezza vol.2 è disponibile in libreria dal 19 novembre 2020



Joann Sfar (1971) è autore di fumetti, romanziere, regista. Da sempre autore prolifico, in una decina d’anni ha firmato quasi cento libri, oltre a dirigere un film sulla vita di Serge Gainsbourg e a lavorare all’adattamento animato di una delle sue opere più famose, Il gatto del rabbino. Figlio di ebrei sefarditi e ashkenazi, per propria definizione “ebreo berbero”, si è fatto spesso influenzare dai racconti popolari ebraici nella realizzazione delle sue opere. Nel 2012 BAO Publishing pubblica Chagall in Russia, inizialmente edito in Francia da Gallimard. Nel 2019, sempre per BAO Publishing, ha inizio il piano di pubblicazione integrale della celebre serie di cui Sfar è co-creatore insieme a Lewis Trondheim, La Fortezza.

Lewis Trondheim (1964) è un celebre fumettista francese. Nel 1990, insieme ad altri esponenti del fumetto d’oltralpe, fonda il gruppo “L’Association”, destinato a rivoluzionare la Nona Arte in Francia. Dal 1991 inizia a collaborare con il laboratorio “Nawak”, grazie al quale lavora con numerosi autori. Prolifico e versatile, è capace di confrontarsi con diversi generi senza mai perdere la propria cifra stilistica. Nel 2005 è stato nominato “Chevalier des Arts et Letteres” e, nel 2006, è stato insignito con il “Grand Prix de la ville d’Angoulême”. Nel 1997, in coppia con Joann Sfar, ha creato una serie destinata a fare storia: La Fortezza, portata in Italia per la prima volta in versione integrale da BAO Publishing nel 2019.

Andreas (pseudonimo di Andreas Martens) è un disegnatore tedesco. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti a Düsseldorf, esordisce nel mondo dei fumetti lavorando su riviste franco-belga. Si trasferisce a Parigi, dove continua la sua attività di disegnatore sperimentando stili sempre diversi ma che al tempo stesso rendono il suo tratto riconoscibile e personale.

Blanquet è un artista a tutto tondo: durante la sua carriera ha realizzato murales, cortometraggi animati e graphic novel; è stato illustratore, editore, scenografo e regista teatrale. Le sue opere sono state esposte in tutto il mondo e gli sono valsi numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Nel 2003, l’incontro con Sfar e Trondheim lo porta a realizzare i disegni di uno dei volumi de La Fortezza.