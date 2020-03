La famiglia Addams – Recensione del 4K e Bluray del film d’animazione

Disponibile dal 20 febbraio con Eagle Pictures l’edizione in formato Combo (Blu-ray 4K + Blu-ray HD) de La Famiglia Addams, il divertente film d’animazione che riporta sui nostri schermi il nucleo familiare più bizzarro di sempre.

Dopo la scintillante anteprima in compagnia delle voci italiane alla Festa del Cinema di Roma 2019, gli indimenticabili Morticia (Virginia Raffaele) e Gomez (Pino Insegno), con i piccoli Pugsley e Mercoledì, lo zio Fester (Raoul Bova), il maggiordomo Lurch, la nonna Addams (Loredana Bertè) e il cugino Itt, tornano nelle nostre case con un film animato divertentissimo che ha conquistato le famiglie durante il suo passaggio in sala, trovate qui la nostra recensione.

L’edizione in nostro possesso de La Famiglia Addams è quella in formato 4K con all’interno anche il disco bluray del film e per la gioia dei più piccoli un ricco booklet Gioca&Colora (presente anche nelle altre edizioni del film). Realizzato completamente in computer grafica, il nuovo film di Gomez, Morticia e compagni, offre una qualità visiva pazzesca con un dettaglio e definizione che mette in luce ogni singolo particolare dell’ambiente e dei personaggi. L’utilizzo dell’HDR regala colori brillanti e convincenti grazie anche all’ottimo utilizzo dell’illuminazione e del croma. La versione in Full HD mostra le medesime caratteristiche ma con un visibile decadimento della risoluzione e definizione che comunque non influiscono troppo sulla bellezza del quadro.

Sul versante audio troviamo le stesse codifiche lossless in formato 5.1 DTS HD Mastar Audio, sia per il disco 4K che per quello in Full HD. Il buon doppiaggio italiano (ricco di volti noti) e la lingua originale inglese presentano più o meno le stesse peculiarità per quanto concerne la pulizia, il bilanciamento dei volumi, la profondità e potenza sonora.

Ricco di inserti ma di breve durata il reparto dei contenuti speciali (circa 20 minuti totali). Gli extra sono presenti sul disco in Full HD. Vi ricordiamo che all’interno della confezione è presente un Booklet esclusivo per giocare con la Famiglia Addams dedicato ai più piccoli.

Contenuti sul disco 2K: