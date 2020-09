La Dea Fortuna – Recensione Bluray del Film di Ferzan Özpetek

La Dea Fortuna: Disponibile dal 27 Agosto in DVD e Bluray, per la distribuzione di Warner Bros. Home Entertainment, l’ultimo film di Ferzan Özpetek con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia di lungo corso che fanno i conti con la disillusione e con i compromessi che a volte caratterizzano le relazioni che si trascinano stancamente.

La relazione sembra essere destinata ad una inevitabile fine per asfissia finché una vecchia amica, Annamaria (Jasmine Trinca), chiede ad entrambi di tenere i suoi bambini per motivi di salute. La presenza dei due bambini dona inaspettatamente nuova energia alla coppia che si unisce nel cercare di salvare i piccoli da un destino di solitudine e aridità emotiva.

Il regista turno ma naturalizzato italiano, Ferzan Özpetek, torna alle sue classiche atmosfere corali per affrontare nuovamente il tema delle coppie in crisi che trovano la loro capacità di guardare oltre le miserie umani nella ricchezza e nel valore della vita familiare che non è di certo appannaggio delle coppie eterosessuali.

Prodotto e distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, il Bluray de La Dea Fortuna, mostra un comparto tecnico di pregevole fattura e circa mezz’ora abbondante di extra.

Il quadro video presenta immagini limpide, ricche di dettaglio e di una definizione solida e convincente. Nelle scene più scure emergono lievi incertezze ma globalmente è un bel vedere.

Sul versante audio troviamo una codifica lossless in 5.1 DTS HD Master Audio di grande qualità. Dialoghi, colonna sonora e rumori ambientali, tutto è bilanciato alla perfezione. Presenti anche l’audio-descrizione per non vedenti (2.0) e i sottotitoli in italiano e in inglese.

Interessante il reparto dei contenuti speciali che vede anche l’inserimento di un Backstage di oltre 20 minuti.