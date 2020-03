La Casa 2 – Recensione del 4K del capolavoro di Sam Raimi

La Casa 2: Continua la collana 4Kult di Eagle Pictures, dedicata alle riedizioni dei capolavori del cinema in formato 4K con il secondo capitolo dell’indimenticabili trilogia demoniaca di Sam Raimi.

Decifrare un tetro manoscritto per risvegliare le forze del male, causerà una serie di indecifrabili e sanguinari omicidi all’interno della casa del professor Knowby. Giunto allo chalet, il giovane Ash troverà la sua amica Linda decapitata. Nello stesso posto Anne – la figlia del professore scomparso – dovrà fare i conti con l’orribile morte del compagno Ed. In un crescendo di orrore e morte, uno solo resterà vivo.

Se non avete mai visto La Casa 2 questo è assolutamente il momento migliore per farlo. Un capolavoro del genere horror che agli inizi degli anni’80 ha praticamente riscritto, insieme al suo illustro predecessore, le regole del cinema di genere con una produzione low-budget comunque ricca di effetti speciali indimenticabili e un connubio horror, gore e commedia ancora oggi inarrivabili. Il tutto legato da un intrattenimento di primo livello.

Disponibile dal 12 di febbraio in formato Combo, la versione 4Kult de La Casa 2 è vede la presenza di una splendida Slipcase di cartone con all’interno la classica amaray nera contenente un disco Blu-ray 4K, un disco Blu-ray HD e una card da collezione a tiratura limitata (1000 copie). La prima cosa che salta agli occhi di questa imperdibile edizione è lo splendido artwork utilizzato (presente anche sulla steelbook estera) e l’inclusione di un extra inedito che vale da solo il prezzo del biglietto.

La versione in 4K UltraHD de La Casa 2 è basata sull’ultimo master restaurato prodotto e distribuito all’estero da Studio Canal che si rivela anche in questa versione di Eagle Pictures completamente convincente. Il piccolo ma enorme film indipendente di Raimi, volgarmente definito B-Movie, appare in splendida veste in questa nuova scansione che mostra i muscoli, sopratutto alle voci dettaglio e definizione, e restituisce immagini taglienti e ricche di particolari. Il buon video della versione in Full HD, presente all’interno della confezione e da non confondere con la prima e pessima edizione distribuita da Universal, viene surclassato grazie anche all’aiuto dell’utilizzo dell’HDR per colori brillanti e un croma impeccabile.

Per il versante extra troviamo una traccia 2.0 DTS HD Master Audio per il doppiaggio italiano d’epoca, lontana dalla potente codifica 5.1 DTS HD MA dell’originale inglese, ma più che sufficiente per godere del film nella nostra lingua. Sul disco 2K entrambe le traccie sono invece in 2.0 DTS HD MA.

Ottime notizie arrivano dal reparto dei contenuti speciali con il recupero del bellissimo documentario inedito in Italia: “Bloody & Groovy, Baby!” presente sul disco 4K. Un tributo al capolavoro di Sam Raimi della durata di circa 1 ora (55:06 minuti effettivi) con interviste a registi come Guillermo del Toro, Edgar Wright e tanti esponenti francesi del genere. Una vera chicca che come già accennato vale da sola il prezzo del biglietto. Se questo extra non vi basta nel disco bluray è presente una lunga intervista (di circa 23 minuti) al protagonista Bruce Campbell, in cui viene analizzata la produzione del film.