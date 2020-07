L’Uomo invisibile dal 22 luglio in Dvd, Blu-ray e 4k UHD con Universal Pictures Home Entertainment Italia

L’Uomo invisibile, un intenso e moderno thriller psicologico, sarà disponibile nelle edizioni home video nei formati Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD a partire dal 22 luglio con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Prodotto dall’iconico Jason Blum (Halloween, Split, Scappa – Get Out, Noi) e diretto da Leigh Whannell (Saw, Insidious, Upgrade), questo thriller psicologico rende attuale questo mutevole mostro classico della Universal, che fa da sfondo alle vicende di una donna forte che affronta il suo persecutore. Peter Travers, Rolling Stone, lo definisce “Un ritratto attuale e tagliente per un horror socialmente sensibile”. L’Uomo invisibile arriva a casa vostra con tantissimi contenuti inediti da scoprire.

L’Uomo invisibile segue la storia moderna dell’ossessione ispirandosi al mostro classico Universal. Cecilia Kass (Elisabeth Moss) torna lentamente a ricostruire la sua vita dopo la morte del suo ex-fidanzato violento (Oliver Jackson-Cohen). Ma non passa molto tempo prima che cominci a chiedersi se è davvero sparito per sempre.

Oltre al film, L’Uomo invisibile racchiude oltre venti minuti di contenuti speciali esclusivi, tra cui la possibilità di conoscere più a fondo la protagonista Elisabeth Moss, il commento al film con il regista e scene eliminate che non volete assolutamente perdere.

Con una certificazione “Fresh” di Rotten Tomatoes ed un punteggio del 91%, L’Uomo invisibile presenta all’interno del suo cast la due volte vincitrice di Emmy e di Golden Globe Elisabeth Moss (Noi, The Handmaid’s Tale). Ad accompagnare la Moss, il vincitore del SAG Aldris Hodge (Black Mirror, Straight Outta Compton), Oliver Jackson-Cohen (Hill House), Storm Reid (Don’t Let Go, Euphoria).

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD, BLU-RAY E 4K UHD:

Scene inedite

Moss si manifesta – Elisabeth Moss descrive le sfide fisiche ed emotive che ha dovuto affrontare per interpretare cecilia, una donna la cui verità viene costantemente messa in discussione da chi le è accanto

– Elisabeth Moss descrive le sfide fisiche ed emotive che ha dovuto affrontare per interpretare cecilia, una donna la cui verità viene costantemente messa in discussione da chi le è accanto Viaggio con il regista Leigh Whannell – Il regista Leigh Whannell si fa guida turistica attraverso il set per mostrarci la creazione del film, dal primo al 40° giorno

– Il regista Leigh Whannell si fa guida turistica attraverso il set per mostrarci la creazione del film, dal primo al 40° giorno Gli attori – Cast e troupe fanno una profonda analisi dei personaggi e come interagiscono con il terrore senza volto de l’uomo invisibile

– Cast e troupe fanno una profonda analisi dei personaggi e come interagiscono con il terrore senza volto de l’uomo invisibile Terrore senza tempo – Uno sguardo dietro le quinte a come il regista e scrittore Leigh Whannell ha rivisitato il classico personaggio dell’Uomo invisibile attraverso le lenti della tecnologia moderna e con temi sociali di attualità

– Uno sguardo dietro le quinte a come il regista e scrittore Leigh Whannell ha rivisitato il classico personaggio dell’Uomo invisibile attraverso le lenti della tecnologia moderna e con temi sociali di attualità Commento audio con il regista/scrittore Leigh Whannell

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale. Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K UHD

Genere: Horror

Dischi: 2

Durata: 2 ore e 4 minuti ca.

Video: 2160p UHD DOLBY VISION/HDR10+ Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano, Spagnolo Dolby Digital Plus 7.1; Thailandese, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Cantonese, Mandarino, Coreano, Romeno, Thailandese, Turco

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 4 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese Dolby Atmos; Italiano, Francese, Spagnolo, Hindi Dolby Digital Plus 7.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Arabo, Spagnolo, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Hindi, Islandese, Norvegese, Portoghese, Svedese

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 49 minuti ca.

Video: 2.39:1 Anamorphic Widescreen

Audio: Italiano, Inglese, Spagnolo Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Spagnolo, Portoghese