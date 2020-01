Koch Media – Home Video in positivo anche nel 2019

La divisione home video dell’azienda milanese conferma anche quest’anno in maniera decisa il suo trend di crescita

Nonostante il mercato dell’home video fisico nel 2019 abbia evidenziato una flessione sia in termini di unità sia di valore rispetto all’anno precedente, la divisione Home Entertainment di Koch Media Italia, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale (software, giochi e film), è felice di annunciare di aver chiuso l’anno con una crescita fortemente positiva a valore.

Il trend negativo del mercato fisico si è confermato tendenzialmente per tutto l’anno – eccetto in alcune settimane in cui le vendite sono state superiori al 2018, grazie soprattutto a forti eventi promozionali come il Black Friday – ma in questo panorama la performance di Koch Media, confrontata con il resto del mercato, risulta la migliore sia in termini di unità che di valore del venduto.



Koch Media si afferma quindi come realtà distributiva italiana particolarmente interessante e dai tratti peculiari, grazie anche ad un’offerta focalizzata principalmente su tre segmenti strategici: Anime, Kids e Horror. È infatti l’etichetta Anime Factory a costituire una fetta sempre più importante per il fatturato dell’azienda, forte anche di un incremento d’attenzione dei consumatori verso questo genere di prodotto. Accanto spiccano immediatamente anche i prodotti per bambini e gli horror editati sotto il cappello delle etichette Midnight Factory e Midnight Classics.



Il posizionamento della divisione Home Entertainment di Koch Media è quello di una realtà con un forte orientamento verso i propri clienti e consumatori, sempre presente nelle community di riferimento per un costante dialogo proattivo con i fan. Koch Media da sempre prende in grande considerazione le opinioni dei propri affezionati, ascoltandoli con cura e rispondendo non solo ai loro quesiti con disponibilità e immediatezza, ma anche rilasciando sul mercato progetti che nascono da richieste e segnalazioni provenienti direttamente dagli appassionati.



Tutto il 2019 per Koch Media è stato contraddistinto da una grande attenzione nella creazione di edizioni premium e da collezione, tra cui ha spiccato la ricca line-up di Midnight Classics, che raccoglie film cult restaurati e portati sul mercato con extra ricercati e packaging esclusivi. La vicinanza con il proprio pubblico di affezionati si è inoltre consolidata quest’anno anche attraverso gli Anime Point, un progetto di trade marketing nato per aumentare la visibilità e tangibilità dei prodotti anime all’interno di store selezionati, attraverso angoli e vetrine dedicate che sono divenuti una vera e propria casa dove poter ritrovare tutti i prodotti nipponici targati Anime Factory.



Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media Italia ha commentato i risultati positivi affermando “E’ proprio questo il valore aggiunto che ci distingue sul mercato: cerchiamo di essere sempre presenti e accanto ai consumatori, a volte creando addirittura edizioni ad hoc esclusive per il mercato italiano richieste a gran voce dai nostri consumatori. La grande cura verso la progettazione e creazione della nostra line-up viene ripagata da questi ottimi risultati e siamo orgogliosi di poter vantare nel nostro portfolio la collaborazione con importanti distribuzioni, come Lucky Red e Nexo Digital, che si affidano alla nostra expertise per portare in home video una parte dei loro importanti progetti cinematografici e direct to video.”