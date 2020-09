Killing Eve – Le prime due stagioni ora in DVD e Bluray

Koch Media è felice di annunciare che da oggi, 10 settembre 2020, sono finalmente disponibili in DVD e Blu-Ray la Stagione 1 e la Stagione 2 di Killing Eve, la serie cult di BBC America basata sul romanzo Villanelle di Luke Jennings e portata sul piccolo schermo da Sally Woodward Gentle, Lee Morris e Phoebe Waller-Bridge (la ormai iconica protagonista della serie Fleabag).



La serie acclamata dalla critica e dagli spettatori di tutto il mondo ha come protagoniste principali Sandra Oh (Grey’s Anatomy) e Jodie Comer (Star Wars: L’ascesa di Skywalker), quest’ultima vincitrice di un Emmy Awards e di un Golden Globe per la sua fantastica interpretazione di Villanelle. Lo show segue queste due donne, ugualmente ossessionate l’una dall’altra, mentre si scontrano testa a testa in un gioco epico del gatto col topo. Il cast vede anche Fiona Shaw (la zia Petunia della saga di Harry Potter), Darren Boyd e Kim Bodnia.



I due cofanetti in DVD e Blu-Ray delle prime due stagioni di Killing Eve, arrivano sul mercato dopo l’anteprima esclusiva video on demand suTIMVISION (dove è già disponibile la terza stagione) e racchiudono un gran numero di contenuti extra che esplorano le origini della serie e puntano i riflettori sulle due protagoniste, sui costumi, sulle location e sulle scenografie.

Sinossi Stagione 1

Interpretato da Sandra Oh e Jodie Comer e vincitore di 1 Golden Globe, 3 BAFTA e 1 TV Critics’ Choice, Killing Eve è incentrato su due donne: Eve (Oh) è una brillante ma annoiata addetta alla sicurezza per l’MI5, il cui lavoro di ufficio non soddisfa il suo vero sogno: diventare una spia sul campo. Villanelle (Comer) è una volubile assassina di talento, avvinghiata ai lussi offerti dal suo lavoro violento.



Contenuti Extra Stagione 1

· Dietro le quinte

· Le prime scene di Villanelle in Toscana

· L’MI6

· Le location

· Il mondo di Villanelle

· Eve & Villanelle

· L’ossessione di Eve

· L’arte di uccidere

· L’origine della serie

· Spot Vari