Le riprese di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, inizieranno a Febbraio 2021

Ebbene, dopo i fasti e il successo di The Irishman, come sappiamo e come già noi stessi di Daruma vi demmo notizia tempo addietro, il grande Martin Scorsese sta, in gran segreto, preparando le riprese del suo nuovo film, ovvero Killers of the Flower Moon.

Scritto da Eric Roth (Munich, Forrest Gump, The Good Shepherd – L’ombra del potere) e tratto dall’omonimo libro di David Grann, da noi intitolato Gli assassini della terra rossa, Killers of the Flower Moon avrà come protagonisti nientepopodimeno che i due attori preferiti da Scorsese stesso, vale a dire, i suoi pupilli per antonomasia che rispondono ai rispettivi, rinomati nomi di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

I primi ciak di Killers of the Flower Moon sarebbero dovuti partire quest’estate ma l’inaspettata, allarmante emergenza sanitaria del Covid-19, negli Stati Uniti purtroppo ancora largamente imperante, ha costretto la produzione a far sì che, giocoforza, le riprese slittassero molto più avanti.

Stando al sito The Film Stage che in esclusiva ha riportato la news, Leonardo DiCaprio, pur di lavorare in questo film di Scorsese, ha dovuto nel frattempo rinunciare ai ruoli designatigli che avrebbe dovuto interpretare nei nuovi progetti di Guillermo del Toro e Paul Thomas Anderson.

Ruoli andati a Bradley Cooper che, per l’appunto, ha rimpiazzato DiCaprio.