Jumanji: The Next Level in DVD, Bluray e 4K a Maggio

Fate ritorno al misterioso mondo espanso di Jumanji insieme a Dwayne Johnson(Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Jack Black (Piccoli Brividi), Kevin Hart (Poliziotto in prova) and Karen Gillan (Avengers: Endgame) con JUMANJI: THE NEXT LEVEL, in arrivo in Dvd, Blu-ray, 4k UHD e Digital HD a partire dal 5 maggio grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Guidati ancora una volta dal regista Jake Kasdan di Jumanji: Benvenuti nella giungla, JUMANJI: THE NEXT LEVEL, con oltre 700 milioni di dollari guadagnati al box office globale, riporta i personaggi più amati all’interno del gioco in compagnia di alcune nuove reclute, tra cui Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona), Rory McCann (Game of Thrones), Danny Glover (Sorry To Bother You)e Danny DeVito (Dumbo).

JUMANJI: THE NEXT LEVEL riprende insieme a Spencer (Alex Wolff), Fridge (Ser’Darius Blain), Martha (Morgan Turner) e Bethany (Madison Iseman) tre anni dopo le loro avventure nel misterioso universo del gioco di Jumanji. Quando Spencer scompare prima di un incontro tra ex compagni di scuola, i suoi amici insieme a suo nonno (DeVito) e ad un amico di quest’ultimo (Glover), decidono di rituffarsi all’interno del videogame per ritrovare gli avatar del Dr. Bravestone (Johnson), Finbar (Hart), Professor Sheldon Oberon (Black) e Ruby Roundhouse (Gillan) per salvarlo. Al loro ritorno a Jumanji, tuttavia, scoprono che nulla è come si aspettavano. Con ancora più azione e sorprese, I giocatori dovranno fronteggiare luoghi sconosciuti ed inesporati, da aridi deserti a montagne innevate, per riuscire a fare ritorno a casa.

I ricchi contenuti extra di Jumanji: The Next Level includono una serie di papere, diversi materiali dal dietro le quinte, approfondimenti dettagliati delle scene, un nuovo tema musicale e molto di più!

Jumanji: The Next Level sarà disponibile anche in un imperdibile set contenente i due film di Jumanji con protagonista Dwayne Johnson, per rivivere le avventure di Jumanji insieme ai personaggi e divertirsi con tutta la famiglia.

CONTENUTI EXTRA NEL FORMATO DVD

Scambio d’identità: l’uno nell’avatar dell’altro: In quest’ultimo Jumanji, i ruoli degli avatar vengono totalmente capovolti, con nuovi personaggi e performance esilaranti.

Di nuovo insieme: il cast si riunisce: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black sono di nuovo riuniti e al meglio della loro forma in questa nuova incredibile avventura.

Livello successivo: dietro le quinte di Jumanji: The Next Level: Paesaggi mozzafiato, avventura incredibile, nuovi personaggi e molto altro – vola dietro le quinte insieme al cast e alla troupe durante la creazione del film.

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI DEI FORMATI BLU-RAY E 4K UHD

Le papere sul set

Rhys Darby vuole registrare un jingle: Cosa c’è di meglio del jingle di Jack Black e Nick Jonas del primo film? Rhys Darby è pronto ad accettare la sfida e portarla al livello successivo.

Seleziona la scena & gli approfondimenti sugli effetti speciali: Tuffati nel dietro le quinte della realizzazione di alcune scene, scopri come sono state create e approfondisci l’uso degli incredibili effetti speciali impiegati.

E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale. Blu-ray sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione/Avventura

Dischi: 2

Durata: 129 minuti ca.

Video: Formato panoramico UHD (2.39:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano, Ceco, Hindi, Polacco, Slovacco, Tamil, Telugu, Turco, Ungherese 5.1 Dolby Digital, Inglese Dts:X Master Audio

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Bulgaro, Ceco, Croato, Ebraico, Greco, Islandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Serbo, Slovacco, Sloveno, Turco, Ungherese

Contenuti speciali: 65 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione/Avventura

Dischi: 1

Durata: 123 minuti ca.

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano, Inglese, Francese 5.1 Dts-Hd Ma, Audiovision en Francese 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Fiammingo, Francese, Olandese

Contenuti speciali: 65 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione/Avventura

Dischi: 1

Durata: 118 minuti ca.

Video: Formato panoramico anamorfico 2.39:1 16:9

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Francese n/v, Tedesco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Fiammingo, Francese, Olandese, Tedesco e Turco

Contenuti speciali: 23 minuti