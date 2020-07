Jojo Rabbit – In DVD e Bluray l’Adolf Hitler di Taika Waititi

Jojo Rabbit è un film di satira sulla Seconda Guerra Mondiale che segue le imprese di un ragazzo tedesco un po’ solitario (Roman Griffin Davis nei panni di JoJo), la cui visione del mondo viene sconvolta quando scopre che sua madre (Scarlett Johansson) tiene nascosta in soffitta una giovane ragazza ebrea (Thomasin McKenzie). Aiutato solo dal suo amico immaginario, Adolf Hitler (Taika Waititi), JoJo è costretto a confrontarsi con il suo cieco nazionalismo.



Il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha impresso al film il suo stile distintivo, caratterizzato da umorismo e pathos, offrendo attraverso gli occhi di un bambino la visione acutamente divertente, ma profondamente conturbante, di una società divenuta preda dell’intolleranza.



Jojo Rabbit è interpretato da Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell, Rebel Wilson e Thomasin McKenzie. Di recente il cast ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie ai numerosi riconoscimenti guadagnati, tra cui una nomination agli Oscar® come miglior film, una nomination ai Golden Globe® come miglior film musical o commedia e una ai Critics’ Choice Award come miglior film. Il giovanissimo Roman Griffin Davis, alla sua prima esperienza da attore, è stato premiato come miglior Giovane Attore ai Critics’ Choice Award, mentre Scarlett Johansson, nel ruolo di Rosie, ha ottenuto la nomination agli Oscar® come miglior attrice non protagonista. Taika Waititi, regista, sceneggiatore, interprete e produttore del film, ha ricevuto due nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e miglior film. Il film è stato anche inserito nella lista dei migliori 10 film del 2019 dall’American Film Institute.



JoJo Rabbit è ora disponibile in Home Video in formato Blu-Ray e DVD. Il Blu-Ray include anche tanti contenuti extra che porteranno gli spettatori direttamente dietro le quinte del film per scoprirne curiosità e retroscena.