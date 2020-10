Joaquin Phoenix sarà Napoleone Bonaparte per Ridley Scott

Ebbene, stando all’eminente sito per eccellenza d’informazioni cinematografiche a livello mondiale, perlomeno per quanto riguarda le news provenienti dal mondo hollywoodiano, ovvero l’attendibilissimo Deadline, a distanza di vent’anni dall’epico e glorioso Il gladiatore, il valente e qualitativamente valoroso Ridley Scott e Joaquin Phoenix (il villain nel celeberrimo film menzionatovi) torneranno a lavorare presto assieme per un biopic di natura colossal di proporzioni forsanche, diciamo se possibile, persino più magniloquenti e imponenti del precedente illustre appena riferitovi, ovvero una pellicola incentrata sulla vita nientepopodimeno che di Napoleone Bonaparte.

Il famoso condottiero che trascorse gli ultimi anni della sua esistenza esiliato a Sant’Elena dopo le sue mirabili gesta da stratega non sempre però eccelsamente stimabili sotto un profilo propriamente, moralmente impeccabile. Una figura storica imprescindibile, un indiscusso imperatore dall’intelligenza tattica sopraffina, il quale però si macchiò anche di gravi colpe inestirpabili ed efferatamente sanguinarie. Il film di Scott s’intitolerà Kitbag, espressione sintetizzante il modo dire… «c’è un generale nascosto nella valigia di ogni soldato». Sarà sceneggiato da Davis Scarpa. Anch’egli già collaboratore, in veste di writer, per Scott, avendogli scritto Tutti i soldi del mondo.

Ridley Scott, l’instancabile, potremmo dire. Alla veneranda eppur assai dinamica e iper-prolifica età di ben 82 primavere (ottantatré il prossimo, vicinissimo 30 Novembre), non solo ha già pronto The Last Duel con Ben Affleck e Matt Damon, bensì a Marzo inizierà le riprese di un altro film “biografico”, vale a dire Gucci.

Progetto del quale, pochissimo tempo fa, già vi parlammo. Che avrà nel cast Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, attorniata da un parterre di primissima scelta, cioè Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto.