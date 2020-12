Jeremy Irons sostituisce Robert De Niro in Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga

Ebbene, stando a The Hollywood Repoter, malgrado le difficoltà dovute al Covid-19 che stanno fermando molte produzioni hollywoodiane e non solo, facendo sì che molti progetti siano stati procrastinati a data da destinarsi, il Gucci di Ridley Scott, pellicola in fase di preparazione della quale già vi parlammo qualche tempo fa e le cui riprese, salvo ulteriori complicazioni dovute alla suddetta pandemia, dovrebbero svolgersi in Italia verso il mese di Aprile del prossimo anno, ha aggiunto un altro nome importante al suo cast già altisonante, comprendente Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver e Jack Huston, ovvero il premio Oscar Jeremy Irons (Il mistero Von Bulow).

Irons rimpiazzerà Robert De Niro. Il quale, sempre attenendoci alla notizia riportataci da THR, per motivi al momento ignoti, pare che abbia abbandonato il film di Scott. Con tutta probabilità, De Niro inizialmente sperò di poter conciliare la sua partecipazione a Gucci con gli altri numerosi progetti cinematografici per cui, in veste d’interprete, prossimamente sarà impegnato.

Infatti nello stesso periodo, pressappoco, in cui si saranno dati i primi ciak di Gucci, De Niro girerà Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Armageddon Time di James Gray.

Jeremy Irons, dunque, ha preso il suo posto, sostituendolo nel ruolo di Roberto Gucci, il padre di Maurizio Gucci. Che sarà incarnato da Adam Driver. Mentre viene confermata la presenza importante di Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani.