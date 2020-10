IT – 2 Film Collection – Video Unboxing del nuovo cofanetto da Collezione del Pennywise

IT – 2 Film Collection: Disponibile dal 19 ottobre per la distribuzione di Warner Bros. Entertainment Italia, l’edizione speciale limitata con i due capitoli diretti da Andy Muschietti dedicati al Pennywise demoniaco di Stephen King.

Il nuovo adattamento cinematografico basato sul best seller scritto dal geniale Stephen King, torna in Home Video con una prestigiosa edizione da collezione realizzata con lo scopo di omaggiare uno dei successi del cinema horror moderno in occasione del mese di Halloween.

A partire dal 19 ottobre, è infatti disponibile l’esclusivo “IT – 2 Film Collection”, il cofanetto in metallo in edizione speciale limitata con i due capitoli diretti da – “IT” e “IT: Capitolo Due” – in 4K UHD, versione Steelbook original Fan Art e 2 Poster dedicati. L’edizione include 5 Dischi, i film in formato Blu-ray e 4K e un secondo disco Blu-ray di contenuti speciali relativi a “IT: Capitolo Due”. Un disco bonus disponibile precedentemente solo sulla steelbook del secondo capitolo.

Il cofanetto è disponibile su Amazon, DVD-Store.it e IBS.

Abbiamo già parlato in passato delle due edizioni domestiche dei due capitoli diretti da Andy Muschietti, recensione Capitolo uno e Capitolo due, ma oggi torniamo nuovamente nell’angosciante cittadina di Derry per presentarvi questa prestigiosa edizione da collezione con il nostro video Unboxing e relativo Photo Album.

I dischi all’interno della confezione includo il meglio al momento disponibile sul mercato grazie alla presenza dei disco 4K e Blu-ray ricchi di extra. Vi rimandiamo alle nostre recensioni, Capitolo uno e Capitolo due, per scoprire la qualità audio video e tutti i contenuti speciali.

Extra e Gadget:

2 nuovi poster da Fan Art Originale

Contenuti extra su dischi Blu-Ray:

Capitolo 1:

• Pennywise Lives!

• The Losers’ Club

• Author of Fear: Stephen King rivela le origini del suo best-seller

Capitolo 2:

• 11 Scene Eliminate

• Commento Audio di Andy Muschietti

Disco Bonus:

• The Summers of IT: Chapter One, You’ll Float Too

• The Summers of IT: Chapter Two, IT Ends

• Pennywise Lives Again!

• This Meeting of the Losers Club Has Officially Begun

• Finding The Deadlights con Stephen King